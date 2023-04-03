عطاء مستدام

شراكات إماراتية متميزة مع منظمات الإغاثة الأممية والدولية، في إطار العمل الخيري والإنساني الذي يشكل نهجاً وطنياً راسخاً، وضمن الدور العالمي الذي تضطلع به الإمارات في مكافحة الفقر والجوع والمرض عالمياً، وتقديم الدعم للمجتمعات التي تعاني أزمات وكوارث طبيعية، وتحسين الواقع المعيشي للفئات الأقل حظاً في العالم.

«المليار وجبة»، أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام، انطلق من الإمارات كمبادرة عالمية تستهدف توفير شبكة أمان غذائي مستدام، والمساهمة الفعالة في الجهود الدولية لمكافحة الجوع والقضاء عليه، يضاف إلى سلسلة ممتدة عبر عقود من المبادرات الإماراتية الإنسانية الهادفة إلى توفير الغذاء للمجتمعات، والتي تضاعفت أهميتها في ظل ما يعانيه العالم من تأثيرات مناخية انعكست على الأمن الغذائي في مجتمعات عديدة.

المبادرات الإنسانية الإماراتية تميزت على الدوام باستجابة مجتمعية واسعة، تعكس قيم العطاء المتأصلة تاريخياً، وتبرز حجم التكاتف والتضامن مع القضايا والتحديات أمام شعوب العالم، حيث حققت «وقف المليار وجبة» 404 ملايين درهم من 70 ألف متبرع في أول 10 أيام من شهر رمضان، بما يحقق أهداف الحملة بإيجاد حلول مستدامة للتصدي للجوع، ويدعم مسيرة الإمارات الطويلة في العطاء المستدام.