الإمارات.. مواقف إنسانية

شهران من تدفق المساعدات الإماراتية إلى سوريا لإغاثة المتضررين من تداعيات الزلزال الذي رفع من وتيرة معاناة الشعب الشقيق، ضمن عملية «الفارس الشهم2» التي أطلقتها الدولة، بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، كان آخرها وصول سفينة هي الثانية الأكبر من نوعها، تحمل مساعدات إغاثية، لتقديم أفضل الخدمات للأشقاء لمساعدتهم على تجاوز ظروفهم الراهنة.

عملية «الفارس الشهم2» الإماراتية هي امتداد لمواقف الدولة الإنسانية الراسخة تجاه الشعوب الشقيقة والصديقة، لتخفيف أوجه المعاناة الناتجة عن الكوارث والأزمات، وتتويج لجهود الإمارات الدولية الداعية إلى حشد المساعدات للشعب السوري، وتقديم كل دعم ممكن للمساعدة في مواجهة آثار الزلزال، كما تعكس مستوى العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين والسعي لتطويرها بما يحقق المصالح المتبادلة.

الإمارات تعمل على دعم سوريا وشعبها الشقيق إنسانياً، وسياسياً لإيجاد حلولٍ سلمية تحترم سيادة سوريا واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها، وتحقق تطلعات شعبها الشقيق بالاستقرار والتنمية، ذلك أن سوريا ركيزة أساسية من ركائز الأمن العربي، وأن استقرارها يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار والسلم في المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط والعالم.