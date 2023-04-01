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الفضاء.. مهام إماراتية

الفضاء.. مهام إماراتية
2 ابريل 2023 00:15

الإمارات تسجل إنجازاً جديداً، عبر أبناء الوطن من رواد الفضاء الذين تم إعدادهم للمشاركة بكفاءة وفعالية في مثل هذه المهمات العالمية، حيث باشر سلطان النيادي مشاركته البعثة الـ 69 على متن محطة الفضاء الدولية، انطلاق مهمتها العلمية، في حين تسلم هزاع المنصوري متابعة هذه المهمة، تعزيزاً لمكانة الدولة في مجال استكشاف الفضاء.
مشاركة الإمارات في أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، تتبعها مشاركة أول عربي مسؤول عن متابعة بعثة إلى محطة الفضاء الدولية، تتويجاً لجهود القيادة الرشيدة التي عملت على تعزيز استراتيجية استكشاف الفضاء الإماراتية، ومشاركة دول العالم مسيرتهم العلمية بإطلاق مهمات تهدف إلى جمع أكبر كمية من البيانات عبر إجراء دراسات تقنية وفنية وصحية تخدم الإنسانية جمعاء.
إنجازات تضاف إلى سجل برنامج الإمارات لاستكشاف الفضاء الذي زخر بالعديد من المشاريع خلال سنوات قليلة من عمر البرنامج، دعماً لأوجه اقتصاد المعرفة ضمن مسيرة التنمية الشاملة الهادفة إلى وضع الدولة بين مصاف الدول المتقدمة، وفي إطار سعيها لحجز مكان لها في الفضاء، تحقيقاً لطموح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وتمهيداً لطريق المهمات الفضائية أمام البشرية في المستقبل.

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