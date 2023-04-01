الأحد 2 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

السعودية: 7 ملايين معتمر في 8 أيام من رمضان

السعودية: 7 ملايين معتمر في 8 أيام من رمضان
1 ابريل 2023 18:01

كشف مدير عام الإحصاء في الحرم المكي بالسعودية، عيسى الهذلي، عن أن عدد الزوار والمعتمرين خلال الأيام الثمانية الأولى من شهر رمضان بلغ سبعة ملايين و420 ألفاً و320 فرداً.

وقال الهذلي: إن متوسط مدة السعي والطواف تقدر بنحو ساعة و47 دقيقة خلال هذه المدة، مشيراً إلى أنه تم توزيع 364 ألفاً و80 عبوة ماء زمزم داخل صحن المطاف.

وكانت وزارة الحج والعمرة، السعودية أعلنت الأربعاء الماضي إتاحة الحجوزات لأداء العمرة في العشر الأواخر من رمضان عبر تطبيق «نسك» وكذلك تطبيق «توكلنا».

أخبار ذات صلة
محمد بن سلمان يهنئ هاتفياً القيادات الجديدة في الدولة
فيرستابن يخاف «النيران الصديقة» في أستراليا!
المصدر: وكالات
الحرم المكي
العمرة
السعودية
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
حاكم عجمان في حديث مع سهيل المزروعي (الصور من وام)
الإمارات
الحكام يواصلون استقبال المهنئين بشهر رمضان
اليوم 02:48
منى الهاشمي لـ «الاتحاد»: 15 مليون درهم لاحتضان 75 مؤسسة ودعم 16 برنامجاً غير ربحي
الإمارات
منى الهاشمي لـ «الاتحاد»: 15 مليون درهم لاحتضان 75 مؤسسة ودعم 16 برنامجاً غير ربحي
اليوم 02:48
أمطار على أبوظبي ومناطق بالدولة
الإمارات
أمطار على أبوظبي ومناطق بالدولة
اليوم 02:48
صدور العدد 591 من مجلة «الجندي»
الإمارات
صدور العدد 591 من مجلة «الجندي»
اليوم 02:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©