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الشرطة اليونانية تعتقل عشرات المتورطين بتهريب مهاجرين

الشرطة اليونانية تعتقل عشرات المتورطين بتهريب مهاجرين
1 ابريل 2023 10:59

أعلنت الشرطة اليونانية الجمعة أنها قبضت على أكثر من 40 شخصا متهمين بالتورط في شبكة أقدمت على تهريب أكثر من 2300 مهاجر عبر حدود البلاد.
وقالت الشرطة في بيان إن هناك 55 شخصا آخرين يشتبه في ارتباطهم بهذه الشبكة التي قدمت أكثر من 2500 وثيقة مزورة.
كانت الجماعة الإجرامية التي نفذت عملياتها من أثينا وسالونيك تمتلك أربع ورش لأغراض التزييف و12 شقة لإخفاء المهاجرين حسب المصدر نفسه.
وتم القبض على أكثر من 80 مهاجرا وترحيلهم.

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وقالت الشرطة إن المجموعة فرضت ما يصل إلى 10 آلاف يورو على كل شخص ويشتبه في أنها جمعت أكثر من تسعة ملايين يورو خلال هذه العمليات غير القانونية منذ منتصف 2022.

المصدر: آ ف ب
اليونان
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