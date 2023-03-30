تعزيز المسيرة

التعيينات القيادية الجديدة جسدت الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، رؤية تدعم مسيرة الإمارات التنموية، وترسخ مكانتها إقليمياً ودولياً، وتعزز ثقة أبناء الوطن بقيادتهم الساعية إلى مضاعفة الإنجازات، ووضع الإمارات في مراتب متقدمة وريادية.. رؤية تستشرف المستقبل، وتعمل من أجل تحقيق المزيد من التقدم والازدهار والاستقرار.

التعيينات التي حظيت بترحيب رسمي وشعبي واسع، صادفت أهلها ممن نهلوا من إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وساروا على دربه خلف قيادتنا الحكيمة، وساهموا في تعزيز مسيرة التقدم والبناء والعطاء عبر العديد من المواقع القيادية التي تبوؤوها.. قيادات شابة تجسد رؤية الأجيال الجديدة وطموحاتها نحو المستقبل، وتحمل أمانة الآباء والأجداد، وتتطلع إلى ترسيخ الوطن رمزاً ونموذجاً للنهضة في المنطقة والعالم.

من «التأسيس» إلى «التمكين»، قطعت الإمارات أشواطاً في البناء والتطوير وتعزيز المكتسبات والارتقاء بالطموحات، وهي تنطلق اليوم نحو الخمسين برؤية قيادتها، وعزيمة أبنائها، إلى مرحلة جديدة من التنمية الشاملة ترتكز على الاقتصاد، والاستثمار، والعلوم والتكنولوجيا، وتضع المواطن على رأس الأولويات، وتسعى إلى صناعة مستقبلها عبر الابتكار والريادة، وتصدُّر مؤشرات التنافسية العالمية.