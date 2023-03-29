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فرحة الإمارات

فرحة الإمارات
30 مارس 2023 00:01

الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مستمرة في النمو والتقدم والتنمية، وتتطلع إلى البناء على منجزاتها، وتسعى لتحقيق الريادة، وبناء اقتصاد مستدام، كما تسخّر جميع الموارد لتحقيق الازدهار، وتوفير أفضل مستويات معيشية للشعب الذي يصطف خلف قيادته نحو مسيرة الخمسين، ليبقى اتحادنا قوياً بمؤسساته وأبنائه ومجتمعه.
مسيرة الوطن ونهضته أكثر تطوراً، وسمعة ومكانة الإمارات العالمية أكثر رسوخاً، ومستقبل الدولة وشعبها أكثر إشراقاً، امتداداً لنهج ومبادئ أقيم عليها اتحادنا منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ورؤية رسخها قادتنا ليجعلوا من الدولة نموذجاً في التنمية والاستقرار والأمن بالمنطقة والعالم، ورمزاً للتسامح والأخوة الإنسانية، ومثالاً حياً للتلاحم بين القيادة والشعب في سبيل الوطن ورفعته.
نعتز ونفرح ونفتخر بنهج وقرارات قيادتنا الرشيدة التي وحدت رؤيتنا وقلوبنا، لتكون بوصلتها الوطن وخدمته، وشحذت الطاقات، وحفزت الهمم والعزائم، وبثت الأمل، وعززت الطموح، لتحقيق انطلاقة تنموية كبرى ونوعية في كل الجوانب، ووفرّت كل الإمكانات لتمتين أركان الاتحاد، والمضي بثقة وثبات نحو مستقبل أكثر ازدهاراً، ولنكون على الدوام رمزاً للتقدم والنهضة والعزة.

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