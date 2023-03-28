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القطاع الصحي.. استشراف واستباقية

القطاع الصحي.. استشراف واستباقية
29 مارس 2023 00:15

مشروع إماراتي مبتكر لتطوير برامج الجينوم يصب في إطار تشجيع البحث العلمي، وتوظيف التكنولوجيا في خدمة المستقبل، وتوفير أعلى معايير الرعاية الصحية، ورفع مستوى جودة الحياة للمجتمع، إضافة لدور هذه المشاريع النوعية في ترسيخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً في مجال تطوير برامج الرعاية الصحية الشخصية والوقائية، والعمل باستباقية للحد من انتشار الأمراض.
استراتيجية الجينوم الوطنية التي شهد إطلاقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تترجم رؤية القيادة الرشيدة في وضع صحة المجتمع في صدارة الأولويات، والحرص على توفير كل الإمكانات الحديثة من بنية تحتية، وتجهيزات متطورة، وكفاءات طبية، ومؤسسات بحثية تعمل على توظيف التقنية في خدمة العلم.
القطاع الصحي في الإمارات يأتي في صلب العملية التنموية الشاملة منذ التأسيس ومستمر في مسيرة الخمسين، لذلك تصدرت الدولة مؤشرات عالمية عديدة في مجال الصحة، كما شكلت أنموذجاً استثنائياً في قدرتها على احتواء تداعيات الجائحة العالمية الأخيرة، وأثبتت قدرة فائقة على مواكبتها للتحديات الصحية المتجددة وأنظمة الرعاية الصحية العالمية، وذلك بسبب استشرافها للتحديات الصحية مستقبلاً واستباقيتها في إيجاد الحلول عبر مثل هذه المشاريع المبتكرة.

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