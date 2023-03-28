باريس تستخدم الحفارات لإزالة القمامة بعد إضراب لثلاثة أسابيع

أعلنت مدينة باريس اليوم الثلاثاء أنها ستبدأ في استخدام الحفارات لإزالة تلال من القمامة من الشوارع، بعد إضراب عن جمع النفايات استمر لأكثر من ثلاثة أسابيع.

وذكر مجلس المدينة أنه سيتم استخدام مركبات خاصة لإزالة الـ 7000 طن المتبقية من القمامة. وأوضح مجلس المدينة أنه رغم ذلك لم تمثل حتى الآن الكميات الكبيرة من القمامة مخاطر صحية على السكان.

وأضاف أن عدد الجرذان لم يزدد كثيرا أيضا. وأشارت المدينة إلى أنها ما زالت يقظة وعلى تواصل مستمر مع الهيئة الصحية الإقليمية، التي أكدت أيضا عدم وجود أي طارئ صحي.

ويأتي الإضراب عن جمع النفايات ضمن الاحتجاجات ضد إصلاحات نظام التقاعد التي وافق عليها البرلمان بناء على تعليمات حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون. وبعد أمر من الشرطة أرسل قطاع جمع النفايات 421 شاحنة قمامة خلال مطلع الأسبوع و 158 شاحنة أمس الاثنين، أي ضعف العدد المعتاد.

كما أزالت 50 مركبة خاصة النفايات من الشوارع المغلقة. ويؤثر الإضراب على جزء من باريس تتولى فيه المجالس البلدية مسؤولية جمع القمامة، بينما تجمع شركة خاصة النفايات في أحياء أخرى.