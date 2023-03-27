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«كوب 28».. استثنائي

«كوب 28».. استثنائي
28 مارس 2023 00:15

«كوب 28» تنظيماً ونتائج وتأثيراً، سيكون استثنائياً بامتياز، في ظل الاستعدادات والتحركات التي تبذلها الإمارات لإنجاح استضافتها لأكبر تظاهرة عالمية لحماية المناخ نهاية العام الحالي، بدعم ومتابعة دائمة من القيادة الرشيدة التي وجهت بتسخير مختلف الإمكانات، وإشراك جميع القطاعات، والحث على تكامل الأدوار، ليكون المؤتمر نقلة نوعية في إيجاد حلول تحمي الأرض، وتحافظ على استدامة الموارد.
الاستعدادات وجاهزية الفريق الوطني، كانا محل متابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة التي تضع قضية حماية المناخ في صدارة أولويات خطط التنمية المستدامة، وتعمل على تعزيز التعاون، وإبرام الشراكات الدولية للحفاظ على مستقبل الأرض، وتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار.
مؤتمر «COP28»، أهدافاً ومخرجات، سيكون ترجمة حقيقية لنهج الإمارات الشامل في التعامل مع قضية التغير المناخي والممتد حتى 2050، عام تحقيق الحياد المناخي، ويتربع على صدارة هذا النهج حرصها على تكاتف الجهود العالمية والإقليمية والوطنية لإنجاز عمل مناخي هادف؛ لأنها تؤمن بأن العمل الجماعي هو ما يحدث فرقاً واضحاً في دعم مسيرة التطور الإنساني، ويصنع مستقبلاً أفضل للأجيال المقبلة.

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