«المليار وجبة».. مبادرة مستدامة

مشروع «وقف المليار وجبة» رسالة إنسانية من الإمارات وشعبها للعالم أجمع، ومبادرة مبتكرة تستهدف تحقيق الاستدامة في تأمين مئات الملايين من الوجبات، وتفعيلٌ لدور الوقف في خدمة التنمية عبر مكافحة الجوع الذي يعاني منه 828 مليون إنسان حول العالم، كما يأتي المشروع ليؤكد تضامن وتكافل المجتمع الإماراتي مع كل محتاج أينما وجد، امتداداً لقيم راسخة وإرث إنساني وحضاري.

الحملة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مع إطلالة شهر رمضان الكريم، تستكمل سلسلة نجاحات حققها المشروع منذ إطلاقه قبل ثلاثة أعوام، حيث توسع في كل عام ليمتد إقليمياً، ثم انتشر ليصل إلى 50 بلداً في مختلف قارات العالم، وهو اليوم أضحى وقفاً يعزز جهود الإمارات النوعية في القضاء على الجوع، إلى جانب دور الدولة في تحسين الظروف المعيشية في المجتمعات وتعميم أوجه التنمية.

المجتمع الإماراتي داعم دائم لهذه الجهود الإنسانية، وقد شكل بمؤسساته وجمعياته وأفراده رافداً مهماً لاستدامة هذه المبادرة المستدامة الهادفة إلى توفير شبكة أمان غذائي للمجتمعات الأكثر احتياجاً، وهو يشارك في هذه الأيام المباركة بفاعلية في تحقيق مستهدفات الحملة بتقديم العون والغذاء لعشرات الملايين في العالم.