الجمعة 24 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

«المليار وجبة».. مبادرة مستدامة

«المليار وجبة».. مبادرة مستدامة
24 مارس 2023 00:01

مشروع «وقف المليار وجبة» رسالة إنسانية من الإمارات وشعبها للعالم أجمع، ومبادرة مبتكرة تستهدف تحقيق الاستدامة في تأمين مئات الملايين من الوجبات، وتفعيلٌ لدور الوقف في خدمة التنمية عبر مكافحة الجوع الذي يعاني منه 828 مليون إنسان حول العالم، كما يأتي المشروع ليؤكد تضامن وتكافل المجتمع الإماراتي مع كل محتاج أينما وجد، امتداداً لقيم راسخة وإرث إنساني وحضاري.
الحملة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مع إطلالة شهر رمضان الكريم، تستكمل سلسلة نجاحات حققها المشروع منذ إطلاقه قبل ثلاثة أعوام، حيث توسع في كل عام ليمتد إقليمياً، ثم انتشر ليصل إلى 50 بلداً في مختلف قارات العالم، وهو اليوم أضحى وقفاً يعزز جهود الإمارات النوعية في القضاء على الجوع، إلى جانب دور الدولة في تحسين الظروف المعيشية في المجتمعات وتعميم أوجه التنمية.
المجتمع الإماراتي داعم دائم لهذه الجهود الإنسانية، وقد شكل بمؤسساته وجمعياته وأفراده رافداً مهماً لاستدامة هذه المبادرة المستدامة الهادفة إلى توفير شبكة أمان غذائي للمجتمعات الأكثر احتياجاً، وهو يشارك في هذه الأيام المباركة بفاعلية في تحقيق مستهدفات الحملة بتقديم العون والغذاء لعشرات الملايين في العالم.

أخبار ذات صلة
«أكتيف هب الرمضانية» تنطلق الاثنين المقبل
أرام يبدأ مشواره في «تبليسي جراند سلام» للجودو
مبادرة المليار وجبة
الإمارات
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
«الحديريات» تستقبل رمضان بباقة فعاليات
دنيا
«الحديريات» تستقبل رمضان بباقة فعاليات
اليوم 15:02
«أكتيف هب الرمضانية» تنطلق الاثنين المقبل
الرياضي
«أكتيف هب الرمضانية» تنطلق الاثنين المقبل
اليوم 14:59
أرام يبدأ مشواره في «تبليسي جراند سلام» للجودو
الرياضي
أرام يبدأ مشواره في «تبليسي جراند سلام» للجودو
اليوم 14:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©