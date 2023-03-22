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رمضان.. فضائل وقيم

رمضان.. فضائل وقيم
23 مارس 2023 00:01

يحلّ رمضان، بخيره وفضائله، وتعظيم قيم العطاء والتراحم والتكاتف.. يحلّ رمضان ونحن ننعم في وطننا بظل القيادة الرشيدة التي تحرص على توفير متطلبات العيش الكريم لكل من على هذه الأرض الطيبة، وتعمل على تعميم التقدم والتنمية، وتواصل نشر رسالة السلام وترسيخ الأمن والاستقرار.
هذه القيم الطيبة في الشهر الفضيل، تجسدها الإمارات نهجاً وعملاً بإطلاق مبادرات وبرامج للوقوف مع الشعوب المحتاجة والمتضررة من الكوارث والأزمات والحروب، حيث تنطلق مساعداتها الإنسانية إلى مختلف المناطق في العالم، لمكافحة الجوع والفقر وتقديم العلاج وإقامة المشاريع التنموية، إيماناً منها بأهمية استقرار ورخاء الدول النامية وشعوبها لإحلال السلام والازدهار في المنطقة والعالم.
يحلّ علينا رمضان في الإمارات، ونحن نعيش في مجتمع آمنٍ مطمئن، مجتمع يجسد أزهى صور التسامح والأخوة الإنسانية، وتتعمق بين أفراده أواصر المحبة والتراحم والتعاضد، ويشارك بفعالية في مسيرة التنمية المستدامة.. يحلّ علينا رمضان وقد حققنا إنجازات ضاعفت من رصيد الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية، وما زلنا ننجز ونتقدم.
كل عام والجميع بألف خير.

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