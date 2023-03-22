قصر الوطن يستضيف كبار السن في جولة ملهمة

أبوظبي (الاتحاد)

تماشياً مع التزام الدولة بتحقيق مبدأ المساواة والمسؤولية والتكافل الاجتماعي، وفي بادرة شكر وعرفان لإخلاصهم وعطائهم الذي لا ينضب في مسيرة ازدهار الوطن، استضاف قصر الوطن يومي 20 و21 مارس أكثر من 90 من كبار السن في جولة في «القصر» للتعرف على إنجازات الدولة الملهمة بين الماضي والحاضر.وشاهد كبار السن خلال هذه الجولة ملامح الجمال في القصر التي تعكس روعة التصاميم والزخارف والأشكال الهندسية البديعة لفنون العمارة العربية والإسلامية، والمجموعة الواسعة من القطع الأثرية والمخطوطات النادرة التي تستعرض تاريخ العالم العربي والمساهمات العربية في الحضارة الإنسانية في مختلف المجالات. واطلعوا على العمل الفني الفريد «طاقة الكلام»، الذي أبدعه الفنان الإماراتي مطر بن لاحج، والذي يجسد إرث العطاء المستدام الذي أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، «طيّب الله ثراه»، حيث يستلهم مقولات مأثورة من كلام الوالد المؤسس، ويجسدها بأسلوب هندسي دقيق. كما شاركوا في جولة معرفية غنية برفقة مرشد خاص داخل القاعات والمرافق المهيبة لقصر الوطن، وتجولوا في القاعات المخصصة لاستضافة الجلسات الدورية للمجلس الأعلى للاتحاد، وسواها من الاجتماعات والقمم الرئاسية التي لعبت دوراً مهماً في رسم ملامح سياسة دولة الإمارات.

وحظي الضيوف من كبار المواطنين بأوقات اجتماعية مميزة على مأدبة غداء في قاعة الفوالة، قبل أن يشاركوا في جولة خارجية للاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة للحديقة الخارجة لقصر الوطن وأفق أبوظبي الساحر. وكبادرة شكر وعرفان، حصل كبار السن على عدد من الهدايا التذكارية الشخصية من قصر الوطن.