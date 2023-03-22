جارديم: الهلال قادر على المنافسة في البرتغال!



مراد المصري (دبي)



دافع ليوناردو جارديم مدرب شباب الأهلي، عن مستوى كرة القدم في المنطقة، مؤكداً أنها تملك القدرات التي تجعل التحليل المبسط لها غير كافٍ لإطلاق الأحكام المسبقة، ورشح الهلال السعودي الذي دربه سابقاً، للمنافسة في الدوري البرتغالي لو شارك فيه.

وجاءت تصريحات جارديم خلال مشاركته في منتدى الاتحاد البرتغالي لمدربي كرة القدم، خلال إجازة قصيرة يقضيها في بلده، أثناء فترة التوقف الدولي، قبل العودة إلى دبي، لاستكمال المشوار مع «الفرسان» الذي يحتل القمة بعد ختام «الجولة 20» من «دوري أدنوك للمحترفين».

ورد جارديم على قرار مواطنه كريستيانو رونالدو باللعب في الشرق الأوسط، بعد الانضمام إلى النصر السعودي، وقال: الأشخاص الذين يتهمون دوريات المنطقة بأنها غير قادرة على المنافسة، ببساطة لا يقومون بمشاهدة الكرة العالمية، من يتابع يرى كيف تفوق منتخب السعودية على الأرجنتين في «مونديال 2022»، كما أن الهلال جاء وصيفاً لكأس العالم للأندية، وحققت معه لقب دوري أبطال آسيا، وأعتقد أن الهلال لو شارك في الدوري البرتغالي سيكون منافساً، وليس اللعب على مركز الوسط أو أسفل الترتيب.

ورفض جارديم التعليق على الأنباء التي ربطته بقيادة البرتغال، قبل أن يقع الاختيار على الإسباني روبرتو مارتينيز، وقال: لا أحب الحديث عما حدث في الماضي والحاضر أو ما يحدث في المستقبل أو العروض التي تلقيتها، الأهم هو اختيار المدرب الأفضل لمنتخب البرتغال، لا أمتلك الكثير من البيانات التي يمكنني من خلالها تحليل ملف مارتينيز، لكن تابعته مع بلجيكا، وكانت هناك فترتان، واحدة جيدة للغاية وأخرى ليست كذلك، والمهم له أن يجعل البرتغال يلعب كرة جيدة، ثم يكون الحكم من خلال النتائج.

وحول اختيار منتخب فرنسا كيليان مبابي لارتداء «شارة القيادة»، وهو اللاعب الذي كان جارديم منحه الفرصة لخوض أول مباراة احترافية في مسيرته مع موناكو، وكان يثق بموهبته منذ سن مبكرة، أكد جارديم أنه خيار إيجابي، ويسهم في منح اللاعب المزيد من النضوج في مسيرته المتميزة للغاية إلى الآن.