الأم.. دمتِ بخير

وإن كان كل يوم هو يوم للأم، لكن يوم الأم العالمي الذي يصادف 21 مارس من كل عام، يشكل فرصة لتسليط الضوء على مكانتها ودورها الاستثنائي في المجتمع، وبصفتها أساس استقرار الأسرة وعمادها، خاصة في مجتمع الإمارات الذي تحظى فيه الأمومة بالتقدير والدعم، وتتوافر فيه للمرأة الأم كامل احتياجاتها ومتطلباتها وحقوقها، حتى تمكنت من تحقيق التميز إقليمياً وعالمياً، كما استطاعت وضع بصمتها أسرياً وعلمياً وعملياً.

هذه الريادة في مجال الأمومة والطفولة في الإمارات، هي نتاج دعم القيادة الرشيدة وجهود بذلتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، لتمكين المرأة، طفلة وفتاة وأماً، أينما يكون دورها، ربة لأسرة أوطالبة أو موظفة أو عالمة، حتى أضحت الأم تمتلك ناصية العلم، وتضطلع بدورها في المسيرة التنموية للوطن.

«أم الإمارات» نصيرة المرأة والأم في الإمارات، وفي كل مكان بالعالم، وعنوان للعمل الإنساني الذي يستهدف تمكين المرأة وتأهيلها وتوفير سبل التعليم والرعاية الصحية لها محلياً وإقليمياً ودولياً، ما استحقت عليه سموها التقدير والثناء والأوسمة والجوائز من الهيئات الأممية والدولية، تقديراً لدور سموها في خدمة قضايا المرأة. فكل عام و«أم الإمارات» وكل الأمهات في العالم بألف خير.