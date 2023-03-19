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استقرار سوريا

استقرار سوريا
20 مارس 2023 00:15

مباحثات مهمة جمعت بين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والرئيس السوري بشار الأسد في أبوظبي، عكست مستوى تقدم العلاقات الأخوية بين الإمارات وسوريا، والحرص المشترك على تعزيزها وتنميتها من خلال التعاون على المستويات كافة وفي مختلف الأصعدة، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.
المباحثات أبرزت موقف الإمارات الثابت بالعمل على تهيئة الظروف المناسبة لوضع سوريا على مسار الأمن والاستقرار، ودعمها للانتقال إلى مرحلة جديدة من التنمية والازدهار، ذلك أن استقرارها يشكل ركيزة أساسية للأمن العربي، وعودتها إلى محيطها العربي أمر لا بد منه، كما يكمن مستقبل سوريا كدولة عربية من خلال حل عربي إقليمي مدعوم بالجهود الأممية والدولية.
الإمارات تقف إلى جانب سوريا الشقيقة، وتتضامن معها في هذه الظروف التي تشهدها جراء تداعيات الزالزال، وتثق في قدرتها وعزم شعبها على تجاوز هذه المحنة، كما تدعم الدولة الجهود الأممية والدبلوماسية العربية والإقليمية لإنهاء الصراع عبر التواصل السياسي والحوار، لإيجاد حلول تحترم سيادة سوريا واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها، وبما يصب في صالح الشعب السوري، ويرسخ الأمن، ويعزز الاستقرار العربي والإقليمي.

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