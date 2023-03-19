"رأس الخيمة للمواصلات": التنقل مجاني خلال يوم السعادة
أرشيفية
19 مارس 2023 15:18
أطلقت هيئة رأس الخيمة للمواصلات بالتعاون مع المشغل لخدمة النقل العام الداخلي شركة العربية للحافلات مبادرة "التنقل المجاني" لكافة مستخدمي الحافلات العامة في رأس الخيمة.
وتأتي هذه المبادرة ترجمة للغاية الاستراتيجية الأولى للهيئة "إسعاد الناس" وتماشيا مع يوم السعادة العالمي الذي يصادف 20 مارس من كل عام وانطلاقا من خطتها لتشجيع النقل الجماعي.وأن خدمة الحافلات العامة تغطي أربعة مسارات رئيسية في الإمارة وهي المسار الأحمر والمسار الأزرق والمسار الأخضر والمسار البنفسجي وتتضمن هذه المسارات نقاط توقف في الاتجاهين وتغطي مناطق جغرافية وحيوية مختلفة في إمارة رأس الخيمة بحيث توفر شبكة نقل آمنة ومتكاملة تساهم في تحقيق انسيابية التنقل المستدام للجميع.وأوضح سعادة المهندس إسماعيل حسن البلوشي مدير عام الهيئة إلى أن الهيئة تسعى من خلال اطلاقها للعديد من المبادرات الى تشجيع سكان و زوار إمارة رأس الخيمة على استخدام وسائل النقل الجماعي في رحلاتهم وتنقلاتهم اليومية والتي تعد الخيار الأمثل للوصول إلى وجهاتهم المختلفة.وأضاف إلى أن الهيئة تحرص على تشجيع الجمهور لاستخدام النقل الجماعي وذلك من خلال إطلاقها لمبادرة "التنقل المجاني" بالحافلات العامة تزامنا مع يوم السعادة العالمي.