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عشرات القتلى والجرحى في حادث تحطم حافلة ببنجلاديش

تجمع الناس بعد أن تعرضت حافلة لحادث في ماداريبور
19 مارس 2023 10:47

لقي 17 شخصاً حتفهم وأصيب 25 آخرون بجروح الأحد في بنجلاديش، في حادث اصطدام حافلة بفاصل على طريق سريع وتحطمها في حفرة عميقة على جانب الطريق، وفقاً للشرطة.

وتعتقد الشرطة أن السائق فقد السيطرة على المركبة عند الساعة 8,00 صباحا (02,00) وارتطم بالفاصل الذي شُيّد مؤخرا ما أدى إلى سقوط الحافلة على عمق عشرة أمتار في الحفرة.

وصرح قائد الشرطة المحلية مسعود علم لوكالة فرانس برس عقب الحادث الذي وقع في منطقة شبشار (جنوب) أن "17 شخصا قتلوا في الحادث ونُقل الجرحى الى مستشفيات المنطقة".

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المصدر: وكالات
بنجلاديش
حادث مروري
حافلة
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