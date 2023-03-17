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تعاون مشترك بين «الشارقة الرياضي» ومنظمة النزاهة العالمية

تعاون مشترك بين «الشارقة الرياضي» ومنظمة النزاهة العالمية
17 مارس 2023 17:47

 
الشارقة (الاتحاد)

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أكد عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي ترحيب المجلس بمد جسور التعاون المتواصل مع المؤسسات الرياضية العالمية بما يهدف إلى تطوير الإدارة الرياضية، سواء على مستوى العمل الإداري بالمجلس أو الأندية في سبيل ترقية ودفع عجلة الرياضة بالإمارة على كل المستويات وتبادل الخبرات والمقترحات.
جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه لوفد المنظمة العالمية للنزاهة «سيجا» التي تم إطلاقها في العام 2016 وتعنى بالنزاهة والشفافية في الرياضة العالمية وضم كل من ايمانويل ماسيدو المدير التنفيذي للمنظمة العالمية للنزاهة«سيغا» والذي شغل سابقا مناصب المدير التنفيذي للدوري الأوروبي والمدير التنفيذي للمنظمة العالمية للدوريات والمدير التنفيذي السابق للدوري البرتغالي، ود. كاتي سيموندز الرئيس التنفيذي للعمليات العالمية والعضو المنتدب، ومحمد عبد الله سفير المنظمة العالمية بالإمارات، وتمحور النقاش عن آلية التعاون الرياضي بين المجلس والمنظمة والمساواة الرياضية التي تشمل مختلف الألعاب وكذلك محور الرياضة النسائية ونشر ثقافة المؤسسة وإمكانية عمل مذكرة تفاهم مستقبلية بين المجلس والمؤسسة بما يقود إلى تحقيق الأهداف المشتركة بين الجانبين.
وأشار عيسى هلال إلى أن المجلس حريص على الاستفادة من كل اللقاءات التي تتم مع المؤسسات الرياضية العالمية ومن ضمنها المنظمة العالمية للنزاهة التي تهتم بالعمل الرياضي بشكل عام حيث يرحب المجلس بأن يكون من ضمن الجهات التي تنضم إلى التعاون مع المؤسسة وترجمة كل ما يتعلق بالتعاون المشترك بين الطرفين وبما يسهم في مزيد من التقدم من العمل الرياضي على مستوى الإمارة والاستفادة من المكانة الكبيرة للمنظمة على مستوى العالم.

الشارقة
مجلس الشارقة الرياضي
عيسى هلال
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