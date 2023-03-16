الجمعة 17 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

جسور التعاون

جسور التعاون
17 مارس 2023 00:15

الإمارات تعمل على دعم السلام والاستقرار في المنطقة والعالم، وتعزز الدبلوماسية والحوار كأفضل الطرق لحل الأزمات والصراعات في المنطقة، وتؤكد في مختلف اللقاءات والمحافل الدولية، أهمية احترام القانون الدولي، وبناء العلاقات القائمة على المصالح المشتركة، وتمد جسوراً متينة من التعاون والتواصل والشراكات الاستراتيجية عالمياً.
الإمارات راسخة المبدأ، محددة الهدف، من خلال سعيها الدائم لتعزيز العمل الجماعي وبناء أرضية مشتركة تحقق لشعوب المنطقة وللأجيال المقبلة تطلعاتها في الاستقرار والازدهار والتنمية، وهي رسالة تؤكدها القيادة الرشيدة التي ترى أنه لا بديل عن الحوار لتجنب التصعيد، والوصول إلى حلول تسهم في تخفيف التوترات، وتحفظ استقرار وأمن المنطقة والإقليم والعالم.
الدبلوماسية الإماراتية رسّخت مكانة الدولة إقليمياً وعالمياً، من خلال قدرتها النوعية على إيصال رسالتها القائمة على نشر قيم السلام والتسامح والأخوة الإنسانية ومد جسور التعاون، وتشجيع الحوار بين الثقافات والأديان، ونبذ الإرهاب وأي مظاهر للتعصب والتطرف والكراهية، ومشاركة دول المنطقة والعالم جهودها في إيجاد حلول للتحديات التي تؤثر على الإنسانية جمعاء، وصولاً إلى عالم أكثر تقدماً وسلاماً واستدامةً.

أخبار ذات صلة
أنور قرقاش: دعم الإمارات للشعب الفلسطيني ثابت وراسخ
مكتوم بن محمد: القضاء العادل والنزيه والمُستقِل يعني مجتمعاً مستقراً
الإمارات
السلام
الدبلوماسية
القانون الدولي
آخر الأخبار
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
«الترجيحية» تطيح أرسنال خارج الدوري الأوروبي
الرياضي
«الترجيحية» تطيح أرسنال خارج الدوري الأوروبي
اليوم 03:02
أنور قرقاش: دعم الإمارات للشعب الفلسطيني ثابت وراسخ
الإمارات
أنور قرقاش: دعم الإمارات للشعب الفلسطيني ثابت وراسخ
اليوم 01:34
سلطان بن أحمد القاسمي خلال جولته على هامش الزيارة (وام)
الإمارات
سلطان بن أحمد القاسمي يطلع على مشروع تطوير المباني الداخلية لجامعة الشارقة
اليوم 01:34
مكتوم بن محمد لدى ترؤسه اجتماع المجلس القضائي (من المصدر)
الإمارات
مكتوم بن محمد: القضاء العادل والنزيه والمُستقِل يعني مجتمعاً مستقراً
اليوم 01:34
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©