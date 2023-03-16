الإمارات تعمل على دعم السلام والاستقرار في المنطقة والعالم، وتعزز الدبلوماسية والحوار كأفضل الطرق لحل الأزمات والصراعات في المنطقة، وتؤكد في مختلف اللقاءات والمحافل الدولية، أهمية احترام القانون الدولي، وبناء العلاقات القائمة على المصالح المشتركة، وتمد جسوراً متينة من التعاون والتواصل والشراكات الاستراتيجية عالمياً.

الإمارات راسخة المبدأ، محددة الهدف، من خلال سعيها الدائم لتعزيز العمل الجماعي وبناء أرضية مشتركة تحقق لشعوب المنطقة وللأجيال المقبلة تطلعاتها في الاستقرار والازدهار والتنمية، وهي رسالة تؤكدها القيادة الرشيدة التي ترى أنه لا بديل عن الحوار لتجنب التصعيد، والوصول إلى حلول تسهم في تخفيف التوترات، وتحفظ استقرار وأمن المنطقة والإقليم والعالم.

الدبلوماسية الإماراتية رسّخت مكانة الدولة إقليمياً وعالمياً، من خلال قدرتها النوعية على إيصال رسالتها القائمة على نشر قيم السلام والتسامح والأخوة الإنسانية ومد جسور التعاون، وتشجيع الحوار بين الثقافات والأديان، ونبذ الإرهاب وأي مظاهر للتعصب والتطرف والكراهية، ومشاركة دول المنطقة والعالم جهودها في إيجاد حلول للتحديات التي تؤثر على الإنسانية جمعاء، وصولاً إلى عالم أكثر تقدماً وسلاماً واستدامةً.