الطفل.. دعم وتمكين

الطفل الإماراتي وحمايته وضمان حقوقه وتمكينه، في صلب استراتيجيات وتشريعات ومبادرات الدولة، انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة التي تضعه على رأس الأولويات، وتجسيداً لحرصها الدائم على إشراك المؤسسات الوطنية العامة والخاصة في تهيئة الظروف والبيئة الأنسب لتنشئة أجيال المستقبل كونهم يشكلون مرتكزاً في تحقيق أهداف الخمسين، وأساساً في مسيرة التنمية المستدامة.

الإمارات تقود جهوداً كبيرة لرفع الوعي المجتمعي بحقوق الطفل، وتجدد في يوم الطفل الإماراتي كمناسبة سنوية تصادف 15 مارس من كل عام، هذه الجهود، لترسيخ القيم والمبادئ التي تحترم وتصون حقوق الأطفال انطلاقاً من الأسرة، كما تطلق المبادرات النوعية الهادفة إلى تعزيز رعايتهم في المجالات الصحية والتعليمية والاجتماعية، وتحفيزهم على المشاركة الفعالة في جميع أوجه الحياة العامة.

الإمارات هيأت أفضل الظروف الاجتماعية للأسرة لضمان نشأة صحية وسليمة للطفل، ووفرت أرقى الخدمات الصحية والتعليمية له، كما قدمت كل سبل التمكين والدعم للطفل من أجل الإبداع والمنافسة، وشرّعت القوانين لتوفر له الحماية وتصون حقوقه وتمهد له الطرق أمام تحقيق آماله وطموحاته، كما وظفت الدولة جلّ جهودها لتأمين مستقبل أفضل للأجيال المقبلة، ولضمان حقهم في بيئة آمنة ومستدامة.