الخميس 16 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

الطفل.. دعم وتمكين

الطفل.. دعم وتمكين
16 مارس 2023 00:15

الطفل الإماراتي وحمايته وضمان حقوقه وتمكينه، في صلب استراتيجيات وتشريعات ومبادرات الدولة، انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة التي تضعه على رأس الأولويات، وتجسيداً لحرصها الدائم على إشراك المؤسسات الوطنية العامة والخاصة في تهيئة الظروف والبيئة الأنسب لتنشئة أجيال المستقبل كونهم يشكلون مرتكزاً في تحقيق أهداف الخمسين، وأساساً في مسيرة التنمية المستدامة.
 الإمارات تقود جهوداً كبيرة لرفع الوعي المجتمعي بحقوق الطفل، وتجدد في يوم الطفل الإماراتي كمناسبة سنوية تصادف 15 مارس من كل عام، هذه الجهود، لترسيخ القيم والمبادئ التي تحترم وتصون حقوق الأطفال انطلاقاً من الأسرة، كما تطلق المبادرات النوعية الهادفة إلى تعزيز رعايتهم في المجالات الصحية والتعليمية والاجتماعية، وتحفيزهم على المشاركة الفعالة في جميع أوجه الحياة العامة.
الإمارات هيأت أفضل الظروف الاجتماعية للأسرة لضمان نشأة صحية وسليمة للطفل، ووفرت أرقى الخدمات الصحية والتعليمية له، كما قدمت كل سبل التمكين والدعم للطفل من أجل الإبداع والمنافسة، وشرّعت القوانين لتوفر له الحماية وتصون حقوقه وتمهد له الطرق أمام تحقيق آماله وطموحاته، كما وظفت الدولة جلّ جهودها لتأمين مستقبل أفضل للأجيال المقبلة، ولضمان حقهم في بيئة آمنة ومستدامة.

أخبار ذات صلة
الإمارات تشارك في اجتماعات للتحالف الدولي ضد "داعش" في لندن
"المالية": 143.1 مليار درهم الإيرادات الحكومية خلال الربع الرابع من 2022
يوم الطفل الإماراتي
الإمارات
حقوق الطفل
التنمية المستدامة
آخر الأخبار
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
ري كانيتو تجهز سباحي اليابان في مجمع حمدان
الرياضي
ري كانيتو تجهز سباحي اليابان في مجمع حمدان
اليوم 15:30
إدانة رجل شرطة وبراءة اثنين في «حادث مالانج»
الرياضي
إدانة رجل شرطة وبراءة اثنين في «حادث مالانج»
اليوم 15:27
28 قارئاً في «رمضان عجمان تقوى وإيمان»
الإمارات
28 قارئاً في «رمضان عجمان تقوى وإيمان»
اليوم 15:20
«كذب» فرنسي و«غضب» إيطالي بعد التأهل الثلاثي
الرياضي
«كذب» فرنسي و«غضب» إيطالي بعد التأهل الثلاثي
اليوم 15:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©