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ميدفيديف يخضع لفحص «حجم الضرر»!

ميدفيديف يخضع لفحص «حجم الضرر»!
15 مارس 2023 10:28

 
واشنطن (رويترز)

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تجاوز دانييل ميدفيديف إصابة في الكاحل، تعرض لها في منتصف المباراة، ليفوز 6-7 و7-6 و7-5، على الألماني ألكسندر زفيريف، ليتأهل إلى دور الثمانية في بطولة إنديان ويلز للتنس، بعدما مدد انتصاراته إلى 17 على التوالي.
وبدا أن مشوار اللاعب الروسي المصنف الخامس في البطولة قد انتهى عندما سقط على الأرض، إثر ما بدا أنه إصابة خطيرة في الكاحل.
وبعدما استكمل المباراة، ووصل إلى دور الثمانية في إنديان ويلز للمرة الأولى، وقال إنه يتوقع أن يشعر بألم شديد، وأنه على الأرجح يخضع لفحص لتحديد حجم الضرر.
وقال ميدفيديف، الذي فاز بثلاث بطولات متتالية في روتردام والدوحة ودبي «الآن، عندما يزول أثر الأدرينالين، ويهدأ جسدي سيكون الألم شديداً، وسأخضع على الأرجح للفحص، لأرى ما حدث وإذا ما كان بمقدوري مواصلة اللعب».
وأثناء تأخره بمجموعة ومعه الإرسال في الشوط السادس والنتيجة 3-2، تعرض ميدفيديف لالتواء في الكاحل، في محاولة لرد الكرة، وبدا عليه الألم مع اندفاع زفيريف ومسؤول العلاج الطبيعي ومشرفي البطولة باتجاهه.
وبعد عودته إلى مقعده، ربط متخصص العلاج الطبيعي كاحل ميدفيديف بشدة ثم عاد إلى الملعب وهو يعرج، لكنه فرض شوطاً فاصلاً على المجموعة الثانية فاز به 7-5 ليدفع بالمباراة إلى مجموعة ثالثة.
وقال ميدفيديف «27 عاماً»: «عندما حدث التواء في كاحلي، اعتقدت أنني سأتمكن من الوقوف دون مشكلات، ثم بدأ الألم في الزيادة بسرعة كبيرة وقلت في نفسي: هذه ليست علامة جيدة».
وأضاف «شعرت بأنني لم أصب بقطع، ولكنني اعتقدت أن أحد الأربطة، ربما تعرض لإصابة بسيطة، لذلك اعتقدت أنني لم أكن قادراً على اللعب».
وأشار إلى أن الحركة بدت أسهل بعدما ربط مسؤول العلاج الطبيعي كاحله.
وتمكن ميدفيديف من كسر إرسال منافسه مبكرا ليتقدم 2-1 في المجموعة الثالثة، لكنه خسر شوط إرساله، عندما كان يرسل لحسم المباراة في الشوط العاشر.
لكن اللاعب الألماني ارتكب خطأً مزدوجاً، ليهدي منافسه كسراً آخر تقدم ميدفيديف على إثره بنتيجة 6-5، ولم يهدر ميدفيديف الفرصة وحسم المباراة التي استمرت ثلاث ساعات و15 دقيقة.
وقال ميدفيديف إنه يعتزم ربط كاحله واستخدام مسكن للألم، عندما يواجه الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا في دور الثمانية.

التنس
إنديان ويلز
ميدفيديف
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