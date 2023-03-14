الأربعاء 15 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

المناخ والشباب.. حلول ابتكارية

المناخ والشباب.. حلول ابتكارية
15 مارس 2023 00:15

لطالما كان إشراك الشباب في مختلف مناحي الحياة العامة نهجاً إماراتياً، لتحفيز مساهمتهم في مختلف القضايا الوطنية، وانخراطهم في إيجاد حلول ابتكارية للتحديات الإنسانية، وتعزيز دورهم القيادي في المستقبل؛ لذلك انطلقت الإمارات في طريقها نحو مؤتمر المناخ «كوب 28» بفعالية تعقد اليوم في «مدينة إكسبو»، تحتضن أفكار الشباب، ومشاريعهم، وإبداعاتهم لاجتراح حلول تحمي مناخ الأرض، وتحافظ على استدامة الموارد.
الإمارات تؤمن بأن الشباب فئة مؤثرة في تطور المجتمعات، وطاقات قادرة على تحقيق التغيير الإيجابي؛ لذلك فهم يشكلون ركيزة أساسية في إيجاد حلول عملية فعّالة لأزمة المناخ، من خلال رفع وعيهم بالقضايا البيئية، وأهمية الانخراط في قضية حماية المناخ التي تشكل أولوية في خطط التنمية المستدامة في الإمارات، والدفع باتجاه إعداد نماذج شبابية قادرة على إحداث تحولات نوعية في العمل المناخي المحلي والعالمي.
فعالية تجسد حرص القيادة الرشيدة على إشراك الشباب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتشجيعهم على المساهمة الفاعلة في تنمية مجتمعهم واقتصادهم الوطني، واستثمار عقولهم وأفكارهم الريادية وطاقاتهم في هذا التحدي الإنساني الذي يمكن أن يؤثر في مستقبلهم إنْ لم توضع له حلول سريعة تضمن خفض الانبعاثات الكربونية، واعتماد مصادر الطاقة النظيفة، والحفاظ على التنوع البيولوجي، بما يحقق للعالم أجمع الاستقرار والازدهار.

أخبار ذات صلة
الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم لـ«الاتحاد»: الإمارات رائدة عالمياً في مجال حماية ورعاية الطفولة
شرطة أبوظبي تؤكد أهمية التعاون في حماية الأطفال من المخاطر
الإمارات
المناخ
كوب 28
مؤتمر المناخ
آخر الأخبار
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم لـ«الاتحاد»: الإمارات رائدة عالمياً في مجال حماية ورعاية الطفولة
الإمارات
الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم لـ«الاتحاد»: الإمارات رائدة عالمياً في مجال حماية ورعاية الطفولة
اليوم 03:00
شرطة أبوظبي تؤكد أهمية التعاون في حماية الأطفال من المخاطر
الإمارات
شرطة أبوظبي تؤكد أهمية التعاون في حماية الأطفال من المخاطر
اليوم 03:00
خبراء لـ «الاتحاد»: إشراك الشباب في «الطريق إلى COP28».. سر نجاح الإمارات
الإمارات
خبراء لـ «الاتحاد»: إشراك الشباب في «الطريق إلى COP28».. سر نجاح الإمارات
اليوم 03:00
بالتربية والتعليم والوعي.. الأطفال مستقبل الاستدامة
الإمارات
بالتربية والتعليم والوعي.. الأطفال مستقبل الاستدامة
اليوم 03:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©