المناخ والشباب.. حلول ابتكارية

لطالما كان إشراك الشباب في مختلف مناحي الحياة العامة نهجاً إماراتياً، لتحفيز مساهمتهم في مختلف القضايا الوطنية، وانخراطهم في إيجاد حلول ابتكارية للتحديات الإنسانية، وتعزيز دورهم القيادي في المستقبل؛ لذلك انطلقت الإمارات في طريقها نحو مؤتمر المناخ «كوب 28» بفعالية تعقد اليوم في «مدينة إكسبو»، تحتضن أفكار الشباب، ومشاريعهم، وإبداعاتهم لاجتراح حلول تحمي مناخ الأرض، وتحافظ على استدامة الموارد.

الإمارات تؤمن بأن الشباب فئة مؤثرة في تطور المجتمعات، وطاقات قادرة على تحقيق التغيير الإيجابي؛ لذلك فهم يشكلون ركيزة أساسية في إيجاد حلول عملية فعّالة لأزمة المناخ، من خلال رفع وعيهم بالقضايا البيئية، وأهمية الانخراط في قضية حماية المناخ التي تشكل أولوية في خطط التنمية المستدامة في الإمارات، والدفع باتجاه إعداد نماذج شبابية قادرة على إحداث تحولات نوعية في العمل المناخي المحلي والعالمي.

فعالية تجسد حرص القيادة الرشيدة على إشراك الشباب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتشجيعهم على المساهمة الفاعلة في تنمية مجتمعهم واقتصادهم الوطني، واستثمار عقولهم وأفكارهم الريادية وطاقاتهم في هذا التحدي الإنساني الذي يمكن أن يؤثر في مستقبلهم إنْ لم توضع له حلول سريعة تضمن خفض الانبعاثات الكربونية، واعتماد مصادر الطاقة النظيفة، والحفاظ على التنوع البيولوجي، بما يحقق للعالم أجمع الاستقرار والازدهار.