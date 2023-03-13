الطفولة.. رعاية مستدامة

15 مارس من كل عام، تجدد الإمارات فيه التزامها بتعظيم مكتسبات الطفل، وتوفير أفضل سبل الرعاية له، وحماية حقوقه وتمكينه والنهوض به، خلال مراحل حياته المختلفة، بدءاً من الأسرة، لضمان التنشئة في أفضل الظروف الاجتماعية، والحصول على أرقى فرص التعليم، وتلقي الرعاية الصحية الشاملة، وتعزيز مواهبه وإمكاناته، وتهيئة بيئة تشريعية تمهد له الطريق أمام صناعة مستقبله.

يوم الطفل الإماراتي يأتي تتويجاً لدعم القيادة الرشيدة، وجهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» التي سعت لإصدار تشريعات وإعداد استراتيجيات، وإطلاق مبادرات مبتكرة على مختلف الصُعُد المتعلقة بتطور الطفل وحقه في التنشئة السليمة ضمن بيئة صحية مستدامة، وحمايته من العنف والإهمال، وتنمية وعيه، ونقله من مرحلة المطالبة بضمان الحقوق الأساسية، إلى مرحلة التمكين.

الإمارات ترفع شعار «الحق في بيئة آمنة ومستدامة» في احتفالها بيوم الطفل هذا العام، وذلك انسجاماً مع التزامها بتعزيز منظومة العمل المناخي، والحفاظ على الموارد الطبيعية، ووقف تدهور عناصر البيئة حتى لا ينعكس أثره سلباً على مستقبل الأطفال؛ لأنهم مستقبل الأوطان وثروتها، وبسواعدهم تحافظ الأمم على نهضتها ومنجزاتها.