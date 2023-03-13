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الإمارات

الموارد البشرية: تخفيض ساعات العمل في القطاع الخاص خلال رمضان

شعار وزارة الموارد البشرية والتوطين
13 مارس 2023 12:15

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن تخفيض ساعات العمل العادية لجميع العاملين في القطاع الخاص في الدولة خلال شهر رمضان المبارك بمقدار ساعتين يومياً.

وأشارت في تعميم وزاري أصدرته في هذا الشأن إلى أنه "يجوز للمنشآت وبما يتوافق مع مصلحة وطبيعة العمل لديها تطبيق أنماط العمل المرن أو العمل عن بعد وذلك ضمن حدود ساعات العمل اليومي المحددة خلال أيام شهر رمضان".

يأتي ذلك تنفيذاً لحكم البند 2 من المادة 15 من قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2022 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته. 

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المصدر: وام
شهر رمضان
القطاع الخاص
وزارة الموارد البشرية والتوطين
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