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جهد إنساني

جهد إنساني
11 مارس 2023 00:01

الإمارات لم تدخر جهداً في تقديم المساعدات للمتضررين من الأزمة الأوكرانية، وكانت من أول الدول المستجيبة لاحتواء التداعيات الإنسانية لهذه الأزمة على جميع المستويات، بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، كما أسهمت وما زالت في أي جهد دولي أو إقليمي يستهدف احتواء هذه الآثار، تجسيداً لمبادئ الاتحاد، ومنظومة قيم تاريخية ترتكز على تعزيز البذل والعطاء.
مساعدات جديدة تنطلق على متن طائرة إماراتية للتخفيف من تداعيات الشتاء على المتضررين من الأزمة الأوكرانية، ضمن نهج الدولة المستمر بتقديم أوجه الإغاثة المتعددة، والذي شمل أيضاً مساعدات استهدفت رعاية الأطفال، لتضاف إلى سلسلة من المساعدات المقدمة إلى المدنيين الأوكرانيين، ولإغاثة اللاجئين الأوكرانيين، استجابة لنداء منظمة الأمم المتحدة العاجل، وخطة الاستجابة الإقليمية للاجئين من أوكرانيا.
الإمارات، وعبر تحركاتها وجهودها الدولية المتواصلة، تعمل على منع تفاقم الأزمة الأوكرانية، والمساعدة في تهيئة الأجواء للتهدئة والتفاوض لمصلحة جميع الأطراف، خاصة أن التبعات الخطيرة للأزمة تمتد إلى أنحاء العالم كافة، ويمكن أن تتسبب بتداعيات إنسانية في مناطق عديدة بسبب تأثيرها على منظومة الإمدادات الغذائية، كما تؤثر سلباً على الاقتصاد العالمي، والأمن والسلم الدوليين.

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