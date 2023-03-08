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المرأة.. الداعم والشريك

المرأة.. الداعم والشريك
9 مارس 2023 00:15

المرأة في الإمارات أضحت نموذجاً للتمكين في المنطقة والعالم، وأساساً في النهضة الوطنية، منطلقة في تحقيق ذلك من قاعدة صلبة، أساسها رؤية القيادة الرشيدة التي تؤمن بالمرأة شريكاً في التنمية ومواجهة التحديات المستقبلية، ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» التي تقدم الإمكانات كافة للمرأة لتكون فاعلة في المجتمع، وتواصل دورها لتحقيق الريادة في مختلف المجالات.
في اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 8 مارس من كل عام، تحتفي الإمارات بتجربة استثنائية في مجال المرأة اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً، لتبنيها منظومة تشريعية تعزز وتحمي حقوق المرأة، شملت قوانين العقوبات والإجراءات الجزائية والمعاملات المدنية والأحوال الشخصية والعمل، كما عملت الدولة على ترسيخ نهج المساواة بين الجنسين، والمشاركة الكاملة للمرأة في صنع القرار، وحمايتها من العنف، إلى جانب اعتماد استراتيجية تمكين المرأة وريادتها.
دعم الإمارات للمرأة يمتد ليصل المنطقة والعالم، من خلال توجيه المساعدات التنموية وخدمتها لتقدم المرأة وتطورها، إلى جانب الدفاع عن حقوق المرأة في المحافل والدولية والأممية، وتعزيز مشاركة المرأة في مجالي الأمن والسلام عبر مبادرة فاطمة بنت مبارك للمرأة والسلام والأمن، كما تدعم الدولة مبادئ حقوق الإنسان المتعلقة بالنساء والفتيات على المستوى الدولي، وتؤمن بأن التوازن بين الجنسين هو أساس ازدهار المجتمعات وتقدمها.

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