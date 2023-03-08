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تنويه من شرطة أبوظبي

شرطة أبوظبي
8 مارس 2023 20:20

قالت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، اليوم الأربعاء، إنها ستنفذ مع هيئة أبوظبي للدفاع المدني بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين تمريناً في التاسعة صباح غدٍ الخميس بمنطقة النود في مدينة العين.

وأضافت شرطة أبوظبي، على حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، أن التمرين يجري «بهدف قياس الجاهزية، وتعزيز الاستجابة».

وأكدت «لذا، يُرجى عدم الاقتراب والتصوير في الموقع حفاظاً على السلامة العامة».

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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تنويه
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