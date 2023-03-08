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«جولف الإمارات» يطارد منصات تتويج الخليجية

«جولف الإمارات» يطارد منصات تتويج الخليجية
8 مارس 2023 20:00


دبي (الاتحاد)

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واصل لاعبو المنتخب الوطني للرجال والشباب، مطاردة منصات تتويج بطولة مجلس التعاون الخليجي للجولف، المقامة على ملاعب النادي الملكي في العاصمة البحرينية المنامة في نسختها الـ 25 للرجال، و14 للناشئين تحت 18 عاماً.
ونجح منتخب الرجال مع نهاية الجولة الثانية في تعزيز مركز وصافة الترتيب العام للفرق، بإجمالي 20 ضربة فوق المعدل، بفارق الثماني ضربات عن المنتخب القطري المتصدر، فيما جاء المنتخب البحريني ثالثاً برصيد 30 ضربة فوق المعدل.
وأنهى منتخب الشباب الجولة الثانية بإجمالي 38 ضربة فوق المعدل، ليتراجع إلى المركز الثالث في سلم الترتيب بفارق 3 ضربات عن المنتخب العُماني الذي نجح في الارتقاء للمركز الثاني، فيما واصل المنتخب البحريني اعتلاء الصدارة برصيد 26 ضربة فوق المعدل.
وفي منافسات الفردي، قفز ثنائي المنتخب أحمد سكيك وخليفة المسعود إلى المركزين الثاني والثالث في الترتيب العام برصيد ضربة فوق المعدل لسكيك، وثلاث ضربات تحت المعدل لخليفة، مع فرصة متاحة لثنائي «الأبيض» في دخول اليوم الختامي بطموح المنافسة على الميدالية الذهبية، خصوصاً أن سكيك متأخر بفارق أربع ضربات عن القطري سالم الكعبي متصدر الترتيب بإجمالي ثلاث ضربات تحت المعدل.
وجاءت أفضل نتائج منتخب الشباب على صعيد منافسات الفردي، بحلول راشد الجسمي بالمركز الخامس مكرر بإجمالي 20 ضربة فوق المعدل، مقارنة بالمركز السابع مكرر للاعب المنتخب راشد النقبي صاحب رصيد 21 ضربة فوق المعدل، ومحمد سكيك في المركز العاشر برصيد 29 ضربة فوق المعدل. 

الإمارات
الجولف
البحرين
المنامة
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