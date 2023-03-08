"دبي بايك" يفتتح مسار "إكس بامب تراك"

دبي (الاتحاد) بدأ "دبي بايك"، مسار الدراجات الهوائية في "ميدان"، يوسّع أنشطته أمام الباحثين عن الشعور بتدفق الأدرينالين في عروقهم مع افتتاح مسار "بامب تراك" بالتعاون مع شركة "إكس دبي". وتشرف "إكس دبي"، التي تعتبر أكبر وجهة للمغامرات والرياضات المشوّقة في دولة الإمارات، على إدارة وتنظيم مسار "بامب تراك" الذي يمتد على مساحة 1350 متراً مربعاً وينقسم إلى مساحتين ويمكن استخدامه لأي رياضة تُمارس على العجلات بما ذلك التزلج على الألواح ورياضة "بي أم أكس" للدراجات الهوائية والتزحلق بالأحذية ذات العجلات. والمسار الأول وهو الأصغر حجماً، مخصص لصغار السن والمبتدئين، في حين أن المسار الثاني وهو الأكبر، مخصص لراكبي الدراجات الهوائية المتمرّسين على أن يتم استخدامه أيضاً لإقامة المنافسات. ويضم مسار "بامب تراك" خطوط نقل غير محدودة و30 بكرة و7 منعطفات محصورة. كما إنه بالإمكان الاستمتاع باستخدام مطبات القفز أو الدوران السريع أو القفز بالدراجات الهوائية أو تأدية الحركات الشبيهة بالمشي على القمر، وتجربة الدوران بزاوية 360 درجة على الأسطح المتنوعة التي يتميّز بها هذا المسار وسط إطلالة فريدة من نوعها على أفق دبي التي تشكل خلفية رائعة له. ويعد هذا المسار وجهة مثالية لعشاق الرياضة والقيام بالجولات الليلية الذين يرغبون في تجربة نشاط جديد وللرياضيين ولأولئك الذين يبحثون عن عروض مليئة بالتحديات. ويستطيع الرواد استئجار المعدات ولوازم الوقاية من متجر "إكس دبي" وأيضاً التجهيزات اللازمة من متجر الدراجات الهوائية "لووب" أو استئجار الدرجات الهوائية من "بايك أون" في الموقع. وبإمكان عشّاق تلك الرياضات الاسترخاء ونيل قسط من الراحة في منافذ بيع المأكولات والمشروبات المنتشرة حول المسار. ويواصل "دبي بايك" توسيع نطاق عروضه الشاملة للباحثين عن الرياضة والترفيه من خلال توفيره مجموعة متنوعة من مفاهيم اللياقة البدنية. وبإمكان المتحمّسين للتمتع بصحة جيدة والوصول إلى كل ما يبحثون عنه من مرافق متميزة مثل "ويلّفيت"، مركز اللياقة البدنية الذي يرقى إلى مستويات عالمية، بالإضافة إلى مفاهيم المأكولات والمشروبات الصحية، بما في ذلك "جو آند ذا جوس" و "لووب". كما تتاح الفرصة أيضاً أمام الزوار للاستمتاع بمجموعة متنوعة من ميزات الاهتمام بأسلوب حياتهم على غرار "إيغبان" و"جوس ذا مارشن" و"فلايف دبي" و"ذا باربرشوب" و"سولت" الذي افتُتح أخيراً والذي يقدم وجبات البرجر الأصلية المميزة والسندويتشات الصحية المحشوّة بالخس ومشروب الأفوجاتو بنكهة اللوتس. وقال عمر خوري، الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول في "نخيل": مع افتتاح "إكس دبي بامب تراك"، يسعدنا توسيع عروض الرياضات وأنشطة اللياقات البدنية التي يتغنّى بها "دبي بايك" وتوسيعها لتشمل "بامب تراك". فعلى مدار السنوات القليلة الماضية، تطور دبي بايك ليصبح أكثر من مجرّد مكان يستقطب سائقي الدرجات الهوائية وليتحوّل إلى وجهة شاملة تُعنى بمختلف أوجه العناية بالصحة، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من منافذ المأكولات والمشروبات ومتاجر الأدوات والمستلزمات الرياضية التي تلبّي احتياجات وأساليب حياة محبّي اللياقة البدنية، وكذلك الأمر بالنسبة لقاطني المجمّعات السكنية المجاورة. نتطلع بشغف إلى الترحيب بهواة ومحترفين ركوب الدراجات الهوائية من مختلف المهارات والقدرات للاستمتاع بمجموعة من الأنشطة الديناميكية والمشوّقة، والتي يمكنهم ممارستها في أي وقت من اليوم وعلى مدار السنة. وقال محمد جواد، مدير عام شركة "إكس دبي": إن المسار الجديد تماماً، هو نسخة حديثة للملعب الحضري الكلاسيكي، وهو مثالي لأولئك الذين يبحثون عن تجربة رياضية غنية بالحركة في قلب المدينة. ومن هذا المنطلق، فإن إحدى قيمنا الرئيسة في "إكس دبي"، تتمثل في تخطي كل الحواجز إلى أبعد الحدود، وهو ما سوف يمنح مسار بامب تراك الجديد، هواة ركوب الدراجات الهوائية على مختلف قدراتهم ومهاراتهم، الفرصة لتحدي واختبار أنفسهم إلى أبعد الحدود. وانطلاقاً من تطلعاتنا الجوهرية التي تعبّر عن وجهة نظرنا فيما يتعلق بالمدينة والأشخاص الذي يقطنون فيها، فإن بامب تراك هو أيضاً يشكل وجهة مثالية للجميع من مختلف الأعمار لالتقاء والتواصل وسط نمط حياة مفعم بالنشاط والحيوية.