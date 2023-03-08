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«سوبر هاتريك» للعروبة في «دوري سيدات الطاولة»

«سوبر هاتريك» للعروبة في «دوري سيدات الطاولة»
8 مارس 2023 16:30

 
دبي (الاتحاد)

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تُوج العروبة بدرع الدوري للسيدات لكرة الطاولة لموسم 2022- 2023، للمرة الرابعة على التوالي «سوبر هاتريك»، بتفوقه أمام منافسه أكاديمية الشارقة صاحب المركز الثاني، ونادي الشارقة لرياضة المرأة الذي حصل على المركز الثالث.
وأقيمت منافسات دوري السيدات للطاولة بداية من أكتوبر 2022 وحتى مارس 2023، بمشاركة 6 فرق بإجمالي 39 لاعبة، وأقيمت المباريات بنظام الدوري من دورين ذهاباً وإياباً على الملاعب المختلفة للفرق المشاركة.
في المقابل، حصد فريق أكاديمية أبوظبي المركز الأول لدوري الناشئات تحت 15 سنة، وحل العروبة وصيفاً، وأكاديمية الشارقة ثالثاً، بمشاركة 41 لاعبة، مثلن 9 فرق في الدوري، خلال الموسم الحالي 2022- 2023.
وجرى تقسيم الفرق المشاركة في دوري الناشئات إلى مجموعتين، ليصعد الأول والثاني من كل مجموعة إلى نصف النهائي والنهائي الذي أقيم بنظام خروج المغلوب.
وشهد مراسم تتويج الفائزات في دوري السيدات ودوري الناشئات تحت 15 سنة في اليوم الختامي للمنافسات بصالة نادي الشارقة لرياضة المرأة، حسن الزرعوني الأمين العام لاتحاد الطاولة، وعبد الرحمن المنهالي المدير المالي، والمهندسة مجد البلوشي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة كرة الطاولة النسائية.

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