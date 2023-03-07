ريادة في الفضاء

عَلَم الإمارات، وشعار مركز محمد بن راشد للفضاء، يزينان محطة الفضاء الدولية، عقب نجاح الدولة في قيادة أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، تحقيقاً لطموح زايد، وتجسيداً لدعم القيادة الرشيدة اللامحدود بإطلاق مشاريع نوعية في إطار برنامج الإمارات للفضاء الذي أضحى يملك سجلاً حافلاً بالإنجازات، توزع بين إعداد رواد الفضاء، وإرسال مهمات فضائية مثل «مسبار الأمل» و«المستكشف راشد»، وإطلاق الأقمار الاصطناعية، وتشجيع قطاع اقتصاد الفضاء.

دعم القيادة الرشيدة، وتشجيعها لأبناء الإمارات على تحقيق السبق والريادة في مختلف القطاعات، جسدهما اتصال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، برائد الفضاء سلطان النيادي، خلال وجوده في محطة الفضاء الدولية، حيث شكلت كلمات سموه حافزاً للنيادي وجميع أبناء الوطن والشباب العربي لترجمة أحلامهم إلى واقع، كما أكدت نجاح مسيرة الإمارات العلمية والتنموية، وامتلاكها الإرادة والتصميم لتكون دولة المستقبل.

رائدا الفضاء هزاع المنصوري وسلطان النيادي هما بداية رواد الفضاء الإماراتيين، وسيتبعهما في المستقبل العديد من أبناء الوطن ممن ينظرون بشغف لتحقيق التميز، والمشاركة بفاعلية في مسيرة الدولة التنموية، عبر الانخراط في قطاع الفضاء الإماراتي الذي شهد تطوراً كبيراً فاق جميع دول المنطقة، ووضع بصمته العالمية في مجال استكشاف الفضاء.