الأربعاء 8 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

ريادة في الفضاء

ريادة في الفضاء
8 مارس 2023 01:41

عَلَم الإمارات، وشعار مركز محمد بن راشد للفضاء، يزينان محطة الفضاء الدولية، عقب نجاح الدولة في قيادة أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، تحقيقاً لطموح زايد، وتجسيداً لدعم القيادة الرشيدة اللامحدود بإطلاق مشاريع نوعية في إطار برنامج الإمارات للفضاء الذي أضحى يملك سجلاً حافلاً بالإنجازات، توزع بين إعداد رواد الفضاء، وإرسال مهمات فضائية مثل «مسبار الأمل» و«المستكشف راشد»، وإطلاق الأقمار الاصطناعية، وتشجيع قطاع اقتصاد الفضاء.
دعم القيادة الرشيدة، وتشجيعها لأبناء الإمارات على تحقيق السبق والريادة في مختلف القطاعات، جسدهما اتصال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، برائد الفضاء سلطان النيادي، خلال وجوده في محطة الفضاء الدولية، حيث شكلت كلمات سموه حافزاً للنيادي وجميع أبناء الوطن والشباب العربي لترجمة أحلامهم إلى واقع، كما أكدت نجاح مسيرة الإمارات العلمية والتنموية، وامتلاكها الإرادة والتصميم لتكون دولة المستقبل.
رائدا الفضاء هزاع المنصوري وسلطان النيادي هما بداية رواد الفضاء الإماراتيين، وسيتبعهما في المستقبل العديد من أبناء الوطن ممن ينظرون بشغف لتحقيق التميز، والمشاركة بفاعلية في مسيرة الدولة التنموية، عبر الانخراط في قطاع الفضاء الإماراتي الذي شهد تطوراً كبيراً فاق جميع دول المنطقة، ووضع بصمته العالمية في مجال استكشاف الفضاء.

أخبار ذات صلة
«كليفلاند كلينك أبوظبي» ضمن قائمة أفضل 250 مستشفى حول العالم
«كورنيش أبوظبي» يحتضن الجولة الأولى لزوارق «الفئة الثالثة»
الفضاء
الإمارات
محطة الفضاء الدولية
رواد الفضاء
صناعة الفضاء
محطة الفضاء
سلطان النيادي
محمد بن راشد
هزاع المنصوري
برنامج الإمارات لرواد الفضاء
آخر الأخبار
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
«كليفلاند كلينك أبوظبي» ينجز عملية جراحية ناجحة هي الأولى من نوعها في الإمارات
الإمارات
«كليفلاند كلينك أبوظبي» ضمن قائمة أفضل 250 مستشفى حول العالم
اليوم 15:36
موراي: «الروس في ويمبلدون» لن يُشعرني بالجنون!
الرياضي
موراي: «الروس في ويمبلدون» لن يُشعرني بالجنون!
اليوم 15:34
«كورنيش أبوظبي» يحتضن الجولة الأولى لزوارق «الفئة الثالثة»
الرياضي
«كورنيش أبوظبي» يحتضن الجولة الأولى لزوارق «الفئة الثالثة»
اليوم 15:30
الإمارات تدين الاقتحامات الإسرائيلية المستمرة لمخيم جنين
الإمارات
الإمارات تدين الاقتحامات الإسرائيلية المستمرة لمخيم جنين
اليوم 15:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©