الأمم المتحدة تندد بالتمييز والعنصرية

فولكر تورك، المفوض السامي لمجلس حقوق الإنسان يلقي كلمة
7 مارس 2023 22:22
ندد المفوض السامي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بما وصفه بأنه "التهديد الخبيث المتمثل بالتمييز والعنصرية" في العالم، متطرقًا بإسهاب إلى العنف ضد النساء والأقليات الأخرى. قال فولكر تورك، في أول كلمة يلقيها أمام مجلس حقوق الإنسان منذ توليه منصبه، إن "التمييز والعنصرية يشكلان تهديدات خبيثة، سواء بالنسبة لكرامة الإنسان أو لعلاقاتنا كبشر". وأشار تورك، في معرض الملخص التقليدي لأفظع انتهاكات حقوق الإنسان في العالم، إلى "أنهما (التمييز والعنصرية) يسلحان الازدراء. إنهما يهينان وينتهكان حقوق الإنسان، ويغذيان المظالم واليأس ويعرقلان التنمية". كما ندد المفوض بتجاوزات وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت والذكاء الاصطناعي. وعشية يوم المرأة العالمي، أعرب تورك عن "صدمته الشديدة من الازدراء بالمرأة وبحقوقها". واعتبر تورك أن التمييز ضد النساء والفتيات هو "أحد أخطر انتهاكات حقوق الإنسان في العالم، وتفكيكه سيكون أحد محاور عملنا الرئيسية". ودان تورك الاستفزازات المتعمدة ضد الأقليات، مثل إحراق المصحف من قبل ناشط يميني متطرف في السويد، والتي "تهدف إلى خلق انقسامات بين المجتمعات. وهذا أمر خطير للغاية".