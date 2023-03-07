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مهرجان «عجمان للمأكولات» ينطلق بعد غد

مأكولات
7 مارس 2023 19:55

عجمان (الاتحاد)
تنطلق الخميس فعاليات مهرجان «عجمان للمأكولات» في نسخته الأولى، بتنظيم دائرتي التنمية الاقتصادية والتنمية السياحية في الإمارة، ويستمر لمدة 4 أيام في مرسى عجمان.
يشارك في المهرجان 38 عارضاً من أشهر المطاعم والمقاهي، ويتضمن مجموعة من الأنشطة الترفيهية وعروض الطهي الحي والمسابقات وورش العمل التي تناسب مختلف فئات المجتمع من الكبار والصغار، في أجواء مليئة بالترفيه. 
وقال الشيخ عبدالله بن ناصر النعيمي، مدير إدارة تنمية الأعمال في دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان، إن المهرجان يدعم المشاريع الوطنية، والمستثمرين في قطاع المأكولات والأغذية وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ونشر ثقافة ريادة الأعمال في المجتمع التي أصبحت متطلباً تنموياً لبناء اقتصاد الدولة، ودعم أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة.
وذكر أن المهرجان يعزز الأفكار الطموحة التي تدعم اقتصاد إمارة عجمان، ويسهم في تطوير الثقة لدى الشركاء والجمهور، مثمناً جهود دائرة التنمية السياحية في دعم أصحاب المشاريع والمساهمة في نجاح المهرجان، مؤكداً أنه بتضافر الجهود نصل إلى الريادة ونحقق أهدافنا الاستراتيجية في دعم النمو الاقتصادي للإمارة بشكل خاص والدولة بشكل عام. 
وأكد محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة التنمية السياحية بعجمان، أن المھرجان يساهم في تعزیز مناطق الجذب السیاحي، ویدعم مشاریع رواد الأعمال من المواطنین، كما یسھم في رفع مكانة الإمارة ضمن أفضل الوجھات السیاحیة في المنطقة، نظراً لزیادة ثقة الزوار بھا، كوجھة مفضلة للسیاحة والسفر، مشيراً إلى أن المھرجان یسلط الضوء على أشھى المأكولات من خلال تجارب استثنائیة لمحبي الطعام، وخیارات متنوعة تشمل عروض الطھي والفعالیات الترفیھیة والمسابقات. 
 
 

 

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