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تنمية وتحديث

تنمية وتحديث
7 مارس 2023 00:01

الإمارات تواصل مسيرة التطوير والتحديث، ومواكبة متطلبات المرحلة ومستجداتها، والبناء على ما أنجز، وتحقيق تطلعات المواطنين، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي يحرص عبر مختلف المناسبات على تحفيز الطاقات، وشحذ الهمم للعمل بروح الفريق الواحد من أجل تعزيز مكتسبات الوطن، وتحقيق الهدف بترسيخ مكانة الإمارات بين مصاف الدول المتقدمة.
وترجمة لهذه المسيرة المباركة، ولدفع أوجه التنمية، وتوسيع شبكة التعاون مع مختلف دول العالم، وإيجاد حلول للتحديات الماثلة أمام الإنسانية، تأتي قرارات مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في مجالات الاقتصاد والتعليم والعمل والاستثمار والصناعة، وذلك استكمالاً لجهود حكومية تتميز بالتحديث والتطوير والمرونة، وتكامل الأدوار والمهام.
انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة، والنهج الاستباقي للحكومة، الإمارات تمضي بكل ثقة نحو الخمسين، وترسخ سمعتها منطلقاً لأهم مشاريع ومبادرات التنمية في المنطقة والعالم، ورفع كفاءة الأداء، وتعزيز مستويات الجاهزية، وتحقيق مراكز ريادية في التنمية المستدامة، بالتزامن مع سياسات خارجية تعزز الشراكات، وتوحد الجهود، وتحقق الاستقرار والازدهار، وتبتكر الحلول لمواجهة التحديات المستقبلية.

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