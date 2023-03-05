التوطين أولوية

النتائج التي تم تحقيقها بملف التوطين تجسد اهتمام القيادة الرشيدة بتحسين أوضاع المواطنين باعتبارها أولوية قصوى، كما تعكس نجاعة السياسات الحكومية العاملة على توفير فرص التعليم والتدريب والتأهيل ورفع تنافسية المواطن، وتعزيز توظيف المواطنين من خلال إطلاق المبادرات النوعية، ومتابعة ضمان التطبيق الأمثل للقرارات والسياسات فيما يخص نسب التوطين واستحداث الوظائف.

منذ إطلاق مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، برئاسة ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، حقق ملف التوطين تقدماً ملحوظاً استناداً لخريطة طريق تستهدف تعزيز توظيف المواطنين حتى 2026، إضافة إلى تسجيل أرقام استثنائية عبر برنامج «نافس» الذي سجل زيادة غير مسبوقة بلغت 70% في أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص.

المواطن أثبت قدرته وإمكاناته على المنافسة في مختلف القطاعات، وتمكن من تسجيل قصص نجاح عديدة في القطاع الخاص الذي يشكل شريكاً رئيساً في تنفيذ البرامج الحكومية المتكاملة لرفع نسب التوطين، وتحقيق مستهدفات عام 2023 باستحداث وظائف جديدة للكفاءات الإماراتية تصل إلى ما لا يقل عن 24 ألف وظيفة، وهو هدف قريب المنال في ظل ما تقدمه الحكومة من حزم تحفيزية وتسهيلات وتمكين الكفاءات الإماراتية في سوق العمل.