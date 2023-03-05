«الأبيض» يحاول تصحيح المسار أمام طاجيكستان وتايلاند

معتز الشامي (دبي)



يتابع الجهاز الفني للمنتخب الأول لكرة القدم، مباريات ربع نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، يومي الاثنين والثلاثاء، وذلك للوقوف على جاهزية جميع اللاعبين المرشحين لدخول «القائمة الموسعة»، لـ «الأبيض» الذي يستعد لدخول المعسكر المغلق في أبوظبي خلال «أيام الفيفا» من 19 إلى 29 مارس الجاري، على أن يخوض المنتخب مباراتين وديتين أمام طاجيكستان وتايلاند 25 و28 مارس في العاصمة أبوظبي، على استاد آل نهيان بنادي الوحدة.

ويسعى المدرب رودولفو أروابارينا لتصحيح مسار المنتخب، وإعادته إلى «سكة الانتصارات»، بعد فترة من «المطبات الحرجة»، منها الخروج من الدور الأول لـ «خليجي 25» بالبصرة.

وقررت لجنة المنتخبات استكمال الجهاز الفني لمهمته حتى انتهاء عقده في يوليو المقبل، رغم ضرورة تجهيز المنتخب لكأس آسيا التي تستضيفها قطر في يناير 2024 ، بجانب خوض التصفيات المؤهلة إلى نهائيات «مونديال 2026».

ومن جانب آخر، طالبت بعض الأصوات بعودة علي مبخوت إلى المنتخب، خاصة بعد تألقه مع الجزيرة، وآخرها مباراة «فخر أبوظبي» أمام الشارقة في قمة «الجولة 18» من «دوري أدنوك للمحترفين»، ونجح مبخوت في تسجيل هدف وصناعة هدفين.

ووضع الجهاز الفني لـ «الأبيض» شروطاً لضم اللاعبين، ويتم تطبيقها على مبخوت، وهي ضرورة ارتفاع المستوى الفني في المباريات، والالتزام بالتدريبات، وفق المتابعات المستمرة بين جهاز المنتخب ومدربي الأندية، للوقوف على قدرات اللاعبين، وحالتهم الفنية والبدنية، سواء في المباريات أو خلال الحصص التدريبية، ومدى الالتزام بالبرامج التدريبية.

وقدم مبخوت مردوداً جيداً، خلال لقاء الجزيرة أمام الشارقة في الدوري، وسيكون لزاماً عليه الاستمرار في الأداء التصاعدي خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد ارتفاع مؤشرات عودته إلى تشكيلة «الأبيض».

من جانبه، أكد محسن مصبح حارس منتخبنا السابق، أن عودة مبخوت إلى المنتخب أصبحت مطلباً ضرورياً، خاصة بعد معاناة «الأبيض» من «العقم التهديفي»، وغياب الخطورة الهجومية، وفق ما شاهدناه في كأس الخليج الأخيرة.

وأشار إلى أن تصحيح صورة المنتخب أصبح أهم أهداف المرحلة أمام الجهاز الفني الذي لم يقدم أي إضافة فنية خلال التجمعات الماضية، وسيكون بداية التصحيح من مواجهتي تايلاند وطاجيكستان.

وقال: المنتخب في حاجة إلى مبخوت، وأيضاً منح الفرصة لأحمد عامر، لأنه هداف متميز في تشكيلة اتحاد كلباء، وذلك لمواجهة العقم التهديفي والهجومي في الأداء العام لـ «الأبيض».

ويتوقع أن يعلن رودولفو قائمة اللاعبين المشاركين في المعسكر المرتقب 19 مبارس عقب مباريات «الجولة 19» للدوري، والتي تقام 10 و11 مارس الجاري، ويتابعها جهاز المنتخب، قبل الاختيار النهائي لقائمة «الأبيض».