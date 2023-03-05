الإمارات بطل كأس دبي الذهبية للبولو



رضا سليم (دبي)



أحرز «فريق الإمارات» بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم كأس دبي الذهبية للبولو، بعد الفوز على «الحبتور أيفزا» 10-7 في النهائي بملعب نادي الحبتور للبولو والفروسية، في ختام سلسلة بطولات كأس دبي الذهبية، فيما حصل «ذئاب دبي كافو» على «كأس الترضية بنتلي»، على حساب «غنتوت» 11-8.

وعقب النهائي، قام مارتن بيدرسون رئيس رئيس أيفزا دبي بتتويج الإمارات بالكأس والميداليات والهدايا التذكارية و«الحبتور أيفزا» كأس المركز الثاني، وحصل تومي بيريسفورد نجم فريق الإمارات على جائزة أفضل لاعب في المباراة، والمهر «نوفا» التي يمتطيها لوكاس نجم فريق الإمارات أفضل مهر عامة، والمهر «اوبن بوليرا» أفضل خيل أرجنتيني، فيما قام جوزيف طيار مدير عام بنتلي بتسليم «ذئاب دبي كافو» و«غنتوت» الكؤوس والميداليات لبطولة كأس بنتلي.

وجاء اليوم الختامي للبطولة متميزاً، وتحول إلى مهرجان كبير، من خلال الحضور الكبير، حيث تجاوز عدد الجماهير 6 آلاف مشجع، في مقدمتهم سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، والقطب النصراوي حميد بن دري أحد مؤسسي اللعبة بالدولة، وعمرو زيدان رئيس الاتحاد السعودي للبولو، ومارتن بيدرسون رئيس أيفزا دبي الشركة الراعية للكأس الذهبية.

وشهد الختام فعاليات متعددة وعروضاً موسيقية وعرض أزياء، بجانب الألعاب النارية التي صاحبت تتويج الفائزين، كما استمتع الجمهور بالمباراة النهائية التي انتزعت الآهات، بعدما تقدم الحبتور 2-1، وتعادل الفريقان 4-4 في الشوط الثاني، وعاد الحبتور للمقدمة 6-5، إلا أن فريق الإمارات حول المواجهة لمصلحته في الشوط الرابع 7-6 وحسمها 10-7.

وأشاد محمد الحبتور رئيس اتحاد البولو، بما حققته الكأس الذهبية من نجاحات، وقال: موسم البولو هذا العام يدعونا إلى التفاؤل، بفضل تضافر الجهود وتعاون الجميع، ونتوقع أن يحقق البولو في السنوات القليلة المقبلة ترويجاً سياحياً كبيراً، ليضاف للوجهات السياحية بالدولة، أسوة ببقية الألعاب الرياضية السياحية.

ووجه رئيس اتحاد البولو التهنئة إلى فريق الإمارات، وسمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، على فوز فريقها بكأس أيفزا الذهبية للبولو، كما هنأ فريق ذئاب دبي بالفوز بكأس بنتلي.

وقال: الكل فائز في هذه البطولة، والفرق الثمانية التي شاركت جمعها روح الفريق الواحد فلا خاسر، ونحن جميعاً هدفنا واحد، وهو رفع علم دولتنا الغالية عالياً خفاقاً في جميع المحافل المحلية والخارجية.

وأعرب مارتن بيدرسون رئيس أيفزا دبي الراعي الرسمي لكأس دبي الذهبية 2023 للبولو، عن سعادته بما تحقق من نجاحات مذهلة وغير مسبوقة للبطولة، مؤكداً أن استمرار الرعاية أمر لا بد منه، لما لها من مردود إيجابي رائع، موجهاً التهنئة إلى الفرق الفائزة بالمراكز الأولى، متمنياً لباقي الفرق التوفيق في البطولات المقبلة.