الأحد 5 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

شراكة للمستقبل

شراكة للمستقبل
5 مارس 2023 00:15

من أجل مستقبل أفضل لجميع الشعوب، توثق الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، علاقاتها مع دول العالم لترسيخ الأمن والاستقرار والتصدي لمختلف التحديات التي تواجه البشرية، حاضراً ومستقبلاً، وفي مقدمتها التحول للطاقة النظيفة المستدامة والتغير المناخي والأمن الغذائي. وتستثمر الدولة أفضل مواردها الطبيعية وكوادرها البشرية وإمكانياتها العلمية والاقتصادية، وثقلها السياسي وقوتها الناعمة، لوضع أسس متينة للتعاون مع الدول، وفق منظومة شراكات فاعلة، تسهم بكفاءة في تعزيز أمن الطاقة، وتسريع النمو الاقتصادي والصناعي عبر العالم. وتجسد زيارة معالي جورجا ميلوني، رئيسة وزراء إيطاليا، للدولة ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها، مدى أهمية وعمق العلاقات الثنائية وسعي البلدين المتواصل لتحقيق المصالح المشتركة والبناء عليها من أجل الرفاه والرخاء في المنطقة والعالم. في هذا السياق، تُعد الشراكة الاستراتيجية بين البلدين خطوة مهمة تسهم في النمو الاقتصادي المستدام والتعاون مع المجتمع الدولي والازدهار، انطلاقاً من الإيمان المشترك بأن الحوار وتغليب الحلول الدبلوماسية هما السبيل لمعالجة مختلف الأزمات والملفات، وترسيخ الأمن، وبناء غد أفضل للأجيال. وبمثل هذه الشراكات التي توطد وترسخ قيم السلام والتسامح والأخوة البشرية والتعايش المشترك والحوار والانفتاح، تجعل الإمارات العالم مكاناً أفضل، بدعم التنمية وتسوية الأزمات عبر الحوار والتواصل والتفاوض.

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة ورئيسة وزراء إيطاليا: الحوار والحلول السلمية السبيل لمعالجة الأزمات
الإمارات وإيطاليا: الارتقاء بالعلاقات إلى شراكة استراتيجية
الإمارات
محمد بن زايد
الطاقة النظيفة
التغير المناخي
الأمن الغذائي
إيطاليا
آخر الأخبار
افتتاح شرف للصرافة لثلاثة فروع جديدة في أبو ظبي لخدمة العملاء بشكل أفضل
الاقتصادي
افتتاح شرف للصرافة لثلاثة فروع جديدة في أبو ظبي لخدمة العملاء بشكل أفضل
2 مارس 2023
انطلاق فعاليات القمة الشرطية العالمية الرائدة بدبي في 7 مارس
الإمارات
انطلاق فعاليات القمة الشرطية العالمية الرائدة بدبي في 7 مارس
3 مارس 2023
مبابي يقتنص اللقب التاريخي
الرياضي
مبابي يقتنص اللقب التاريخي
اليوم 02:37
«ريمونتادا» سان جيرمان تُسقط نانت
الرياضي
«ريمونتادا» سان جيرمان تُسقط نانت
اليوم 02:33
إشبيلية يغرق في «بحر السداسية»
الرياضي
إشبيلية يغرق في «بحر السداسية»
اليوم 02:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©