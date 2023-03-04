شراكة للمستقبل

من أجل مستقبل أفضل لجميع الشعوب، توثق الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، علاقاتها مع دول العالم لترسيخ الأمن والاستقرار والتصدي لمختلف التحديات التي تواجه البشرية، حاضراً ومستقبلاً، وفي مقدمتها التحول للطاقة النظيفة المستدامة والتغير المناخي والأمن الغذائي. وتستثمر الدولة أفضل مواردها الطبيعية وكوادرها البشرية وإمكانياتها العلمية والاقتصادية، وثقلها السياسي وقوتها الناعمة، لوضع أسس متينة للتعاون مع الدول، وفق منظومة شراكات فاعلة، تسهم بكفاءة في تعزيز أمن الطاقة، وتسريع النمو الاقتصادي والصناعي عبر العالم. وتجسد زيارة معالي جورجا ميلوني، رئيسة وزراء إيطاليا، للدولة ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها، مدى أهمية وعمق العلاقات الثنائية وسعي البلدين المتواصل لتحقيق المصالح المشتركة والبناء عليها من أجل الرفاه والرخاء في المنطقة والعالم. في هذا السياق، تُعد الشراكة الاستراتيجية بين البلدين خطوة مهمة تسهم في النمو الاقتصادي المستدام والتعاون مع المجتمع الدولي والازدهار، انطلاقاً من الإيمان المشترك بأن الحوار وتغليب الحلول الدبلوماسية هما السبيل لمعالجة مختلف الأزمات والملفات، وترسيخ الأمن، وبناء غد أفضل للأجيال. وبمثل هذه الشراكات التي توطد وترسخ قيم السلام والتسامح والأخوة البشرية والتعايش المشترك والحوار والانفتاح، تجعل الإمارات العالم مكاناً أفضل، بدعم التنمية وتسوية الأزمات عبر الحوار والتواصل والتفاوض.