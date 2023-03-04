«14» عرضاً في أيام الشارقة المسرحية

تواصل التحضيرات لانطلاق الدورة الـ 32 من أيام الشارقة المسرحية
4 مارس 2023 23:44
الشارقة (الاتحاد) تتواصل التحضيرات لاستقبال الدورة الـ32 من أيام الشارقة المسرحية، التي تنظم برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وفي هذا الإطار عقدت اللجنة العليا للتظاهرة المسرحية التي تقيمها دائرة الثقافة، اجتماعها الرابع بقصر الثقافة أمس (04 مارس)، برئاسة أحمد بورحيمة مدير «الأيام»، وفي حضور الأعضاء إسماعيل عبدالله، وأحمد الجسمي، ومحمد جمال، وعبدالله راشد. واستعرض الاجتماع تقرير لجنة «المشاهدة والتصنيف» التي ضمت خليفة التخلوفة (الإمارات)، وغنام غنام (الأردن)، وخولة الهادف (تونس)، كما اعتمد جدول العروض وفضاءاتها.
عرض الافتتاح وناقش المجتمعون تجهيزات حفل الافتتاح الذي يقام مساء يوم (13) مارس الجاري، ويشهد تقديم العرض الفائز بـ«جائزة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لأفضل عمل مسرحي عربي» في نسختها العاشرة، التي نظمت في إطار الدورة الـ«13» من مهرجان المسرح العربي الذي أقامته الهيئة العربية للمسرح (10-16) يناير الماضي في مدينة الدار البيضاء المغربية، والعرض هو الإماراتي «رحل النهار» تأليف إسماعيل عبدالله وإخراج محمد العامري، الذي قدمته فرقة مسرح الشارقة الوطني. وعاينت لجنة المشاهدة والتصنيف الخاصة بالدورة 32 من أيام الشارقة المسرحية التي تنطلق، سبعة عروض، وانتقت منها الأعمال التالية للمنافسة: «ترنيمة» نص وإخراج محمد صالح لفرقة «ياس للمسرح»، و«قائمة الخديج» نص علي جمال وإخراج عبدالرحمن الملا (جمعية كلباء للمسرح)، و«الجلاد» نص أحمد ماجد وإخراج إلهام محمد (مسرح خورفكان للفنون). واختارت العروض التالية لتقدم على هامش «الأيام» عرض «احتراق شمعة» نص وإخراج أحمد عبدالله راشد (جمعية دبا الفجيرة للثقافة والفنون والمسرح)، و«سلام يا سلامة» نص ناجي الحاي وإخراج عمر غباش (مسرح دبي الأهلي)، و«مضارب بني كرش» نص وإخراج سالم العيان (مسرح رأس الخيمة).
خمسة عروض وكانت خمسة عروض صعدت إلى مرحلة التنافس على جوائز الدورة الجديدة لـ«الأيام»، بعد إجازتها بواسطة «لجنة مشاهدة» خصصت للعروض المسرحية الإماراتية المتقدمة للمشاركة في الدورة الرابعة من مهرجان الشارقة للمسرح الخليجي، الذي نظم أخيراً (20-27) فبراير الماضي، وتلك العروض هي: «الحي الميت» نص عبدالله ملك وإخراج أحمد الأنصاري (المسرح الحديث بالشارقة)، و«أغنية الرجل الطيب» نص وإخراج مهند كريم (جمعية دبا الحصن للثقافة والتراث والمسرح)، و«تفسير بنت ياقوت» نص وإخراج علي جمال (مسرح دبي الوطني)، و«ميادير» نص إسماعيل عبدالله وإخراج حسن رجب (مسرح أم القيوين الوطني)، و«زغنبوت» نص إسماعيل عبدالله وإخراج محمد العامري (مسرح الشارقة الوطني). ويحفل برنامج عروض الدورة الـ32 من أيام الشارقة المسرحية التي تختتم (20 مارس) بعرضين من عروض الدورة التاسعة من مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة، وهما: العمل الحائز جائزة أفضل عرض «الآنسة جوليا» للمخرجة دينا بدر، والعمل الحائز جائزة أفضل إخراج، وهو بعنوان «فشل عرض مسرحي» للمخرج يوسف المغني.