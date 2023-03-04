4 فرق إلى نهائي «تحدي المجتمع» في «الألعاب الحكومية»

دبي (وام)

شهدت فعاليات اليوم الثالث للنسخة الرابعة من «الألعاب الحكومية»، منافسة شديدة ضمن الجولة التأهيلية لتحدي الفرق الحكومية للسيدات والرجال.

وأعلنت اللجنة المنظمة عن تأهل 4 فرق من تحدي المجتمع إلى النهائي، وهي «ناس»، و«غرو x إمباير»، و«سبيريت ليفيل»، و«باركور دبي».

وشارك 27 فريقاً في فئة السيدات ضمن المنافسات وسط أجواء حافلة بالحماس، ليتأهل منها أربعة فرق للنهائي، حيث أظهرت المشاركات درجةً عالية من العزيمة والإصرار والتنسيق والعمل بروح الفريق الواحد، فيما شكلت التحديات اختباراً حقيقياً للإرادة والقوة البدنية والذهنية والقدرة على التركيز والتفكير تحت الضغط.

وشهد اليوم الثالث منافسات الجولة الثالثة والأخيرة لمنافسات الرجال من فئة الجهات الحكومية، بمشاركة 28 فريقاً، وعكست المنافسات القوية أهمية الألعاب الحكومية التي تحولت لإحدى أهم الفعاليات الرياضية السنوية في دبي، علماً بأن أربع فرق ستتأهل للنهائي من مجموع 82 فريقاً للرجال.

وتقدم معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، بأسمى آيات الشكر والامتنان إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لدعمه المستمر للرياضة في دبي، مؤكداً أن «الألعاب الحكومية» تسهم في تحفيز المنافسة الإيجابية البناءة بين الفرق الرياضية المشاركة وترسيخ العمل الجماعي بين موظفي الحكومة.

وأضاف: «يسعدنا أن تكون هيئة كهرباء ومياه دبي الراعي الفضي للمرة الرابعة لـ «الألعاب الحكومية» التي أصبحت حدثاً مهماً يرسخ مكانة دبي في تنظيم واستضافة الفعاليات الرياضية العالمية، وذلك في إطار مسؤولية الهيئة المجتمعية لدعم الأنشطة والفعاليات التي تسهم في تعزيز السعادة والتناغم والتقارب الإنساني والثقافي بين أفراد المجتمع، فضلاً عن جعل دبي إحدى أكثر المدن نشاطاً وممارسة للرياضة على مستوى العالم. ونتطلع إلى المنافسة بقوة في النسخة الرابعة هذا العام في إطار حرصنا على تشجيع الموظفين على ممارسة الرياضة وجعل الأنشطة البدنية جزءاً أساسياً من الحياة اليومية، لدورها المهم في تعزيز أسلوب حياة صحي مفعم بالحيوية، إضافة إلى تعزيز القدرات والمهارات الذهنية والجسدية».

من جانبها، قالت تريسي فولكنر، رئيس شؤون الاتصالات والعلاقات الخارجية لدى مجموعة بنك أبوظبي الأول: «نفخر في بنك أبوظبي الأول بالشراكة التي تجمعنا مع الألعاب الحكومية 2023 التي تقام في دبي، حيث تقوم الألعاب الحكومية بدور بارز في توحيد مختلف فئات المجتمع، سواءً من الإمارات أو خارجها، وتدفعهم نحو التميز وإطلاق العنان لقدراتهم الذهنية والبدنية. وتأتي هذه الشراكة إدراكاً منا لمدى أهمية تعزيز روح الفريق والتنمية الاجتماعية والبشرية للمجتمع بمختلف فئاته».