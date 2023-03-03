الإمارات وتركيا.. شراكة وتنمية

الإمارات وتركيا تدشنان مرحلة جديدة في مسيرة العلاقات والتعاون والصداقة، وتحفيز النمو الاقتصادي والتجاري والاستثماري، والإسهام في تعزيز التنمية المستدامة، عبر اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين التي شهد توقيعها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وفخامة رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية الصديقة، خلال قمة عقداها عبر تقنية الاتصال المرئي، بما يعكس التطور الكبير والنوعي في علاقات البلدين.

اتفاقية الشراكة التي تضع أسساً قوية لتسريع التبادل التجاري، تنطلق من نهج الإمارات بتوسيع شبكة شركائها التجاريين، وإبرام الشراكات مع الدول الصديقة، خاصة أن تركيا تعتبر الشريك الأسرع نمواً بين أكبر 10 شركاء تجاريين للدولة، فيما تلتقي والإمارات بكونهما معبرين ومركزين تجاريين مهمين يربطان بين الشرق والغرب، الأمر الذي يسهم بدفع التنمية، ليس بين البلدين فقط، وإنما على مستوى المنطقة والعالم.

الإمارات وتركيا ستتمكنان، عبر هذه الشراكة التي تؤكد الإرادة الصلبة لدى تركيا، بالمضي قدماً نحو البناء والتنمية وتجاوز الظروف التي خلفها الزلزال، من فتح الآفاق أمام فرص كبيرة للاستثمار، وتسريع النشاط التجاري، وتحفيز القطاع الخاص ورواد الأعمال لإقامة المشاريع التي تعود بالنفع على البلدين الصديقين وشعبيهما، كما ستعمل الاتفاقية على تسهيل تدفق التجارة الدولية، لكون الإمارات وتركيا من أهم الاقتصادات وأكثرها تطوراً ونمواً.