الإمارات.. في الفضاء

العالم تابع باهتمام نجاح دولة الإمارات في إطلاق أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، لتضاف إلى سجلها الحافل الهادف إلى ترسيخ دورها الإقليمي والعالمي في مجال الفضاء وعلومه واقتصاده.

برنامج فضائي وطني طموح، ينطلق من اهتمام القيادة الرشيدة بتعزيز حضور الإمارات بوصفها شريكاً في صناعة المستقبل، حيث نفذت الدولة من خلاله العديد من المشاريع الفضائية، رغم سنوات عمره القليلة، فيما يتم التخطيط لمشاريع واعدة أخرى خلال السنوات المقبلة، تسهم في خدمة المسيرة الإنسانية، وإيجاد حلول للتحديات المشتركة.

الصاروخ الذي حمل رائد الفضاء سلطان النيادي إلى محطة الفضاء الدولية، يجسد انطلاقة إماراتية جديدة نحو الريادة والمقدمة، ويعكس نجاح رؤية الدولة ونهجها وخططها عبر عقود في رسم المستقبل، كما يؤكد نجاعة نموذجها التنموي المبني على الكوادر الوطنية المتخصصة، والتفوق الرقمي والتقني والعلمي، والبرامج والمبادرات المرتبطة بخطط زمنية محددة، ومنظومة قيمية تبتغي الخير والاستقرار والسلام لجميع شعوب الأرض.

الإمارات نجحت بالوصول إلى الفضاء مرة أخرى، منطلقة من «طموح زايد»، ودعم القيادة الرشيدة لاستكشاف الفضاء وعلومه، ومن إصرار أبنائها على أن تكون العاصمة القادمة للمستقبل.