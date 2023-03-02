الجمعة 3 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

الإمارات.. في الفضاء

الإمارات.. في الفضاء
3 مارس 2023 00:01

العالم تابع باهتمام نجاح دولة الإمارات في إطلاق أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، لتضاف إلى سجلها الحافل الهادف إلى ترسيخ دورها الإقليمي والعالمي في مجال الفضاء وعلومه واقتصاده.
برنامج فضائي وطني طموح، ينطلق من اهتمام القيادة الرشيدة بتعزيز حضور الإمارات بوصفها شريكاً في صناعة المستقبل، حيث نفذت الدولة من خلاله العديد من المشاريع الفضائية، رغم سنوات عمره القليلة، فيما يتم التخطيط لمشاريع واعدة أخرى خلال السنوات المقبلة، تسهم في خدمة المسيرة الإنسانية، وإيجاد حلول للتحديات المشتركة.
الصاروخ الذي حمل رائد الفضاء سلطان النيادي إلى محطة الفضاء الدولية، يجسد انطلاقة إماراتية جديدة نحو الريادة والمقدمة، ويعكس نجاح رؤية الدولة ونهجها وخططها عبر عقود في رسم المستقبل، كما يؤكد نجاعة نموذجها التنموي المبني على الكوادر الوطنية المتخصصة، والتفوق الرقمي والتقني والعلمي، والبرامج والمبادرات المرتبطة بخطط زمنية محددة، ومنظومة قيمية تبتغي الخير والاستقرار والسلام لجميع شعوب الأرض.
الإمارات نجحت بالوصول إلى الفضاء مرة أخرى، منطلقة من «طموح زايد»، ودعم القيادة الرشيدة لاستكشاف الفضاء وعلومه، ومن إصرار أبنائها على أن تكون العاصمة القادمة للمستقبل.

أخبار ذات صلة
برئاسة منصور بن زايد.. «الوزاري للتنمية» يناقش عدداً من السياسات والمبادرات لدعم المنظومة الحكومية
عبدالله بن زايد يؤكد أهمية اجتماعات مجموعة العشرين في تعزيز التعاون الدولي
الفضاء
محطة الفضاء الدولية
الإمارات
رواد الفضاء
محطة الفضاء
برنامج الإمارات لرواد الفضاء
سلطان النيادي
آخر الأخبار
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
الاقتصادي
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
23 فبراير 2023
افتتاح شرف للصرافة لثلاثة فروع جديدة في أبو ظبي لخدمة العملاء بشكل أفضل
الاقتصادي
افتتاح شرف للصرافة لثلاثة فروع جديدة في أبو ظبي لخدمة العملاء بشكل أفضل
2 مارس 2023
رسالة تهديد لميسي من تجار مخدرات
الرياضي
رسالة تهديد لميسي من تجار مخدرات
اليوم 02:31
برشلونة يعود من البرنابيو بالصيد الثمين
الرياضي
برشلونة يعود من البرنابيو بالصيد الثمين
اليوم 02:23
أسلحة صادرتها البحرية البريطانية أثناء تهريبها إلى ميليشيات الحوثي (من المصدر)
عربي ودولي
البحرية البريطانية: ضبط أسلحة أثناء تهريبها إلى «الحوثيين»
اليوم 01:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©