الفضاء.. مستقبل وطموح

الإمارات تجدد ريادتها العالمية، وصدارتها العربية، وتوثق لحظة تاريخية أخرى في مجال الفضاء اليوم مع انطلاق مهمة «طموح زايد 2» التي تحمل رائد الفضاء سلطان النيادي في أطول مهمة لرائد فضاء عربي إلى محطة الفضاء الدولية، بما يرسخ الدولة مركزاً إقليمياً لأهم مشاريع الفضاء، ضمن رؤية مستقبلية، تقوم على تشجيع العلوم والتنمية، وتعزز أوجه اقتصاد المعرفة.

أنظار العالم اليوم تتجه لمتابعة قفزة إماراتية جديدة في الفضاء، بعد نجاحها بإطلاق «مسبار الأمل» إلى المريخ، و«المستكشف راشد» إلى القمر، ووصول رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري إلى محطة الفضاء الدولية، وإطلاق عديد من الأقمار الاصطناعية التي ساهمت في تقديم كميات كبيرة من المعلومات والبيانات، بما يُعظِّم مسيرة البحث العلمي عالمياً، ويدعم مسيرة المعرفة، ويقدم خدمات جليلة للبشرية من أجل مستقبل أكثر ازدهاراً.

برنامج الإمارات للفضاء، وبدعم لا محدود من القيادة الرشيدة، هو برنامج متكامل، ويعمل ضمن أكثر من مسار، حيث أطلقت الدولة مشاريع فضائية خلال سنوات قليلة، وقامت بإعداد وتدريب رواد فضاء وكوادر وطنية متخصصة، وهيأت البنية التحتية والتشريعية لتشجيع الاستثمار وتحفيز اقتصاد الفضاء، كما شجعت على إعداد البحوث العلمية، ودعمت رواد الأعمال والباحثين والمهندسين، في إطار نهج شامل يستهدف توظيف العلم والمعرفة لإيجاد حلول للتحديات التي تواجه الإنسانية.