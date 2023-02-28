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«كوب 28».. نقلة نوعية

«كوب 28».. نقلة نوعية
1 مارس 2023 00:15

التعاون، وتكثيف الجهود، وتكامل الأدوار، المحاور الرئيسة لاستعدادات الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف «COP28» في «عام الاستدامة» 2023، ليشكل هذا الملتقى الدولي على أرض الدولة نقلة نوعية في مجال العمل المناخي على مستوى العالم، من خلال وضع إجراءات عملية وحلول فعّالة وخطط تنفيذية لمواجهة التحدي الإنساني المشترك.
الإمارات أطلعت أعضاء مجموعة الأصدقاء المعنية بالمناخ والأمن في الأمم المتحدة على استعداداتها لتقديم حدث استثنائي يليق بمكانة الدولة، بصفتها الرئيس المقبل لمؤتمر «COP28»، ويبرز دورها المهم بالشراكة مع المجتمع الدولي في إيجاد حلول للتحديات الكبرى، ومنها التغير المناخي والأمن الغذائي وأمن الطاقة ومكافحة الأوبئة، انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة، وتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار.
الأهداف التي تسعى الإمارات لتحقيقها في مؤتمر «COP28» تنطلق من نهجها الشامل لمختلف القطاعات في التعامل مع قضية التغير المناخي، وصولاً إلى الحياد المناخي في العام 2050، كما تجسد حرصها على تكاتف الجهود العالمية والإقليمية والوطنية لإنجاز عمل مناخي هادف، يساهم في دعم مسيرة التطور الإنساني، ويضمن ديمومة الموارد، ويصنع مستقبلاً أفضل للأجيال المقبلة.

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COP28
الاستدامة
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