الثلاثاء 28 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

اليمن.. استجابة إنسانية

اليمن.. استجابة إنسانية
28 فبراير 2023 00:15

نهج إماراتي مستمر في دعم جهود التوصل لحل سياسي للأزمة في اليمن، يضع حداً للصراع الدائر، ويلبي تطلعات الشعب اليمني، ويحقق الأمن والسلام في اليمن والمنطقة، كما تعمل الدولة على تحفيز جهود الاستجابة الإنسانية للتخفيف من حدة الظروف المعيشية للشعب اليمني الذي يرزح تحت واحدة من أكبر الكوارث الإنسانية في العالم.
الإمارات في مقدمة الدول المستجيبة للوضع الإنساني في اليمن، من خلال المساهمة في تلبية الاحتياجات الغذائية لـ 6 ملايين يمني، والحد من ارتفاع مخاطر الأمن الغذائي في مناطق عدة، إلى جانب تقديم المساعدات الصحية، وتحديداً للفئات الأكثر ضعفاً من النساء والأطفال، حيث قدمت الدولة منذ عام 2015، مساعدات إجمالية إلى اليمن بقيمة 6.6 مليار دولار أميركي، ووديعة بقيمة 300 مليون دولار أميركي لدعم عملتها الوطنية.
وفي الوقت الذي تعمل فيه الإمارات مع الشركاء الدوليين لنقل الصراع الدائر في اليمن من مرحلة الإدارة إلى إيجاد حل دائم، بدءاً بتجديد الهدنة، فإنها تركز العام الحالي على الانتقال من مرحلة الإغاثة إلى التعافي وتحقيق المزيد من التنمية المستدامة في اليمن، عبر إعلانها أمام مؤتمر المانحين في جنيف، دعم مشاريع التعافي وإعادة التأهيل بمبلغ قدره 325 مليون دولار أميركي، مستهدفة قطاعات الرعاية الصحية والطاقة المتجددة والزراعة، استمراراً لنهجها الدائم والراسخ بتحقيق التنمية والسلام من أجل مستقبل أفضل للمنطقة والعالم.

أخبار ذات صلة
ملكة ماليزيا: فاطمة بنت مبارك رمز عالمي في تمكين المرأة
أسعار الوقود لشهر مارس 2023
اليمن
الإمارات
النساء
الأطفال
الرعاية الصحية
الطاقة المتجددة
آخر الأخبار
مالكو العقارات في أبوظبي مطمئنون لقوة سوق العقارات في العاصمة الإماراتية
الاقتصادي
مالكو العقارات في أبوظبي مطمئنون لقوة سوق العقارات في العاصمة الإماراتية
27 فبراير 2023
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
الاقتصادي
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
23 فبراير 2023
أرسنال يخطط للثأر من إيفرتون!
الرياضي
أرسنال يخطط للثأر من إيفرتون!
اليوم 15:30
الجيش الروسي يسقط مسيّرتين أوكرانيتين
عربي ودولي
الجيش الروسي يسقط مسيّرتين أوكرانيتين
اليوم 15:28
جائزة ميسي «الذهبية».. فرحة لاتينية وحيرة أوروبية!
الرياضي
جائزة ميسي «الذهبية».. فرحة لاتينية وحيرة أوروبية!
اليوم 15:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©