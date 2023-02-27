اليمن.. استجابة إنسانية

نهج إماراتي مستمر في دعم جهود التوصل لحل سياسي للأزمة في اليمن، يضع حداً للصراع الدائر، ويلبي تطلعات الشعب اليمني، ويحقق الأمن والسلام في اليمن والمنطقة، كما تعمل الدولة على تحفيز جهود الاستجابة الإنسانية للتخفيف من حدة الظروف المعيشية للشعب اليمني الذي يرزح تحت واحدة من أكبر الكوارث الإنسانية في العالم.

الإمارات في مقدمة الدول المستجيبة للوضع الإنساني في اليمن، من خلال المساهمة في تلبية الاحتياجات الغذائية لـ 6 ملايين يمني، والحد من ارتفاع مخاطر الأمن الغذائي في مناطق عدة، إلى جانب تقديم المساعدات الصحية، وتحديداً للفئات الأكثر ضعفاً من النساء والأطفال، حيث قدمت الدولة منذ عام 2015، مساعدات إجمالية إلى اليمن بقيمة 6.6 مليار دولار أميركي، ووديعة بقيمة 300 مليون دولار أميركي لدعم عملتها الوطنية.

وفي الوقت الذي تعمل فيه الإمارات مع الشركاء الدوليين لنقل الصراع الدائر في اليمن من مرحلة الإدارة إلى إيجاد حل دائم، بدءاً بتجديد الهدنة، فإنها تركز العام الحالي على الانتقال من مرحلة الإغاثة إلى التعافي وتحقيق المزيد من التنمية المستدامة في اليمن، عبر إعلانها أمام مؤتمر المانحين في جنيف، دعم مشاريع التعافي وإعادة التأهيل بمبلغ قدره 325 مليون دولار أميركي، مستهدفة قطاعات الرعاية الصحية والطاقة المتجددة والزراعة، استمراراً لنهجها الدائم والراسخ بتحقيق التنمية والسلام من أجل مستقبل أفضل للمنطقة والعالم.