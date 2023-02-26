نجاحات الإمارات في قطاع الفضاء رسالة إيجابية إلى العالم بأسره بقدرة العرب على الانخراط الفاعل في مسيرة العلوم والمعرفة، والمنافسة في مضمار التقدم العلمي، والقدرة على ابتكار أعقد التكنولوجيات، ومنافسة أعرق الدول المتقدمة.

ومن نجاح إلى نجاح تواصل دولتنا مسيرتها فخورة بأبنائها المخلصين وعلمهم وعملهم، وبما يمتلكونه من معرفة في رفع اسم الوطن في جميع المحافل، محققين نجاحات للإنسانية جمعاء، هدفها نشر العلم والمعرفة، والرغبة في استشراف المستقبل من أجل الارتقاء بالإنسان ورفاهيته.

ولأن قيادتنا الرشيدة تمهد الطريق لأبناء الوطن ليقولوا كلمتهم في مستقبل العالم، ويشاركوا في كتابته، تأتي مكالمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مع رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي قبيل انطلاق رحلته التاريخية إلى محطة الفضاء الدولية، والدعم اللامحدود الذي توليه قيادتنا الرشيدة لأبناء الوطن، بعدما قدمت لهم كل الدعم، عبر فرص التعلم والمعرفة والتميز، واستثمرت فيهم، وهي رسالة تاريخية أيضاً، مفادها أن الإمارات، برؤية قيادتها، تؤمن بالعلم طريقاً للنهضة والتنمية، وأنه السبيل الأمثل لرفعة البلاد.