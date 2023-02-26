7 ميداليات لأبطال الإمارات في «آسيوية» الجوجيتسو

بانكوك (وام)

نجح أبطال منتخب الإمارات للجو جيتسو في حصد 7 ميداليات ملونة في منافسات اليوم الأول لفئة «النيوازا»، بواقع 3 ذهبيات و3 فضيات وبرونزية واحدة.

وتوج كل من ذياب النعيمي بالذهبية في وزن 56 كجم، ومحمد السويدي بذهبية وزن 69 كجم، وفيصل الكتبي بذهبية وزن 85 كجم، فيما حصد الفضيات الثلاث كل من سعيد الكبيسي في وزن 85 كجم، ومروة الحوسني في وزن 70 كجم، وعمر السويدي في وزن 56 كجم، بينما حصلت بلقيس الهاشمي على البرونزية الوحيدة للبعثة، وذلك في منافسات اليوم بوزن 48 كجم.

وشهدت منصات التتويج عزف السلام الوطني الإماراتي 3 مرات احتفاء بالفائزين بالذهب.

وشارك في تتويج الفائزين محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الجو جيتسو رئيس البعثة الإماراتية في بانكوك، وفهد علي الشامسي أمين عام الاتحادين الإماراتي والآسيوي، وحضر المنافسات، كل من بانايوتوس ثيودوربوليس رئيس الاتحاد الدولي للجو جيتسو، وخواكيم ثومفارت مدير عام الاتحاد الدولي.

وأشاد محمد سالم الظاهري رئيس البعثة بنتائج أبطال الإمارات، وبأدائهم الواثق، على خلفية استعداداتهم القوية للحدث، وقناعتهم وإيمانهم بالبحث عن الرقم واحد، لإهداء الميدالية والإنجاز إلى القيادة الرشيدة التي توفر لهم كل الدعم والمساندة، ولرئيس الاتحاد لمتابعته الحثيثة.

وقال: «الإنجازات ليست غريبة على أبناء الإمارات الذين عودونا على صعود منصات التتويج في كل المحافل، ونحن فخورون بهم، وثقتنا فيهم بلا حدود لمواصلة الإنجازات على كل الأصعدة، ونقدر جهود الجهاز الفني والإداري معهم وتضحيات اللاعبين واللاعبات الذين لم يروا أسرهم منذ أكثر من شهر في المعسكرات الخارجية من أجل هذه اللحظات التي يصعدون فيها إلى منصات التتويج، ويسعدون شعب الإمارات الذي ينتظر منهم الكثير دائماً، كما أننا لا ننسى دور الرعاة وشركة مبادلة للاستثمار، التي وفرت الدعم المطلوب للمنتخب في الفترة الماضية، وكانت مساهمتها واضحة في هذا الإنجاز».

من ناحيته، أهدى فيصل الكتبي قائد منتخبنا الوطني ميداليته الذهبية وميداليات زملائه إلى القيادة الرشيدة، وشعب الإمارات، وأكد أن الذهب يستحق الذهب، وأن القيادة الرشيدة التي عودت أبناءها على البحث عن الرقم واحد، ووفرت لهم كل الإمكانات للإبداع والتميز تستحق كل التضحيات.

وقال الكتبي: «البطولة لم تكن سهلة، فهي الأقوى والأصعب على الإطلاق، على ضوء مشاركة أكبر عدد من اللاعبين في تاريخها، وكذلك قوة المنافسة في ظل وجود المصنفين الدوليين الأوائل بها، ومن أبرز مكاسبنا فيها أننا تعرفنا على منافسينا المحتملين في دورة الألعاب الآسيوية المقبلة، وفزنا عليهم، وهذا الفوز يمنحنا الكثير من الثقة، ويضعهم تحت الضغوط، ولكننا مطالبون أيضاً بالعمل والاجتهاد أكثر حتى موعد الآسياد في أكتوبر من العام الجاري».

وأكد محمد السويدي بطل آسيا للمرة الثانية في وزن 69 كجم، أن فرحته بالذهب هذه المرة أكبر من المرة السابقة في البحرين؛ لأن المنافسة في هذه النسخة كانت أقوى من النسخة الماضية، كما أن الذهبية تعطيه مؤشراً واضحاً بأنه يسير في الاتجاه الصحيح، وأن مستواه في تطور مستمر.

ومن جهتها، أعربت مروة الحوسني عن سعادتها بالحصول على الميدالية الآسيوية الفضية في وزن 70 كجم، للمرة الأولى في مسيرتها، وأن هذا الإنجاز سيكون مجرد بداية لإنجازات أخرى أكبر لن تقبل فيها إلا بالذهب لإهدائه إلى مدربيها وأسرتها وكل من ساعدها في مسيرتها مع الجو جيتسو.

وأوضحت بلقيس الهاشمي، الحاصلة على الميدالية البرونزية وأول إماراتية صعدت اليوم إلى منصة التتويج الآسيوية أن طموحها كان الذهب، خاصة أنها فازت بالذهبية في الوزن نفسه (48) كجم في النسخة الأخيرة بالبحرين في مارس 2022، إلا أنها قدمت كل ما تملك من أجل صعود منصة التتويج، مشيرة إلى أن الإقبال الكبير على المنافسة في هذه البطولة من كل دول آسيا، والنهضة الكبيرة على مستوى السيدات جعل النزالات في منتهى الصعوبة.

وأوضحت أنها استفادت كثيراً من المشاركة في هذه البطولة على مستوى الخبرة الدولية، والاستعداد بشكل جيد لدورة الألعاب الآسيوية في شهر أكتوبر المقبل التي تعد الأولوية الأولى بالنسبة لها ولكل زميلاتها.

وتتواصل غداً، منافسات البطولة بنزالات اليوم الثاني للنيوازا، حيث يتبقى 4 أوزان للسيدات، و3 أوزان للرجال، وتتطلع بعثة الإمارات لمضاعفة الإنجاز في البطولة من خلال حصد الميداليات في مختلف الفئات المتبقية.

وكانت نتائج اليوم الأول من المنافسات، قد أسفرت عن تصدر تايلاند جدول الترتيب العام في منافسات فئتي الاستعراض والقتال، حيث حصد المنتخب التايلاندي 8 ذهبيات و5 فضيات و10 برونزيات في فئة القتال، وحلت كازاخستان في المركز الثاني برصيد 4 ذهبيات، و5 فضيات، و9 برونزيات، فيما جاءت فيتنام في المركز الثالث، برصيد ذهبيتين، وفضية، وبرونزيتين.

وفي فئة الاستعراض باليوم الأول، تصدرت تايلاند أيضاً الترتيب العام برصيد 3 ذهبيات، وحلت كمبوديا في المركز الثاني برصيد فضيتين، وبرونزية، والصين تايبيه في المركز الثالث، برصيد فضية واحدة.

وشارك في تتويج الفائزين محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الجو جيتسو رئيس بعثة منتخب الإمارات، وفهد علي الشامسي أمين عام الاتحادين الإماراتي والآسيوي.