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كويت المحبة

كويت المحبة
26 فبراير 2023 00:15

في قلب الإمارات - قيادة وشعباً - محبة خاصة خالصة للكويت وشعبها كريم الأصل.. كويت المحبة والإنسانية التي يجمعها والإمارات حاضر زاهر وتاريخ مجيد وأجداد عظام، قامت بسواعدهم وعلى أكتافهم أسس النهضة الكبرى في البلدين الشقيقين على مدار السنين. ترسخت أواصر المحبة الممتدة بجذورها في عمق العلاقات الثنائية الاستثنائية حتى صارت شراكة نموذجية، تعكس الطموحات المشتركة من أجل مستقبل زاهر للأجيال المقبلة. أضحت الشراكة أكثر متانة وقوة بدعم ورعاية القيادة الرشيدة في البلدين، انطلاقاً من توافق السياسات والتوجهات والأهداف. فالإمارات والكويت قوى محبة للسلام والتسامح والخير، وعلاقاتهما النوعية تمثل ركناً قوياً في العمل الخليجي والتعاون العربي المشترك، والجهود الدولية الساعية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار والازدهار، وتخفيف معاناة البشرية عبر العالم. وكل منهما «نموذج حي» للتوازن في العلاقات الدبلوماسية مع دول الجوار، القائمة على القيم النبيلة ومبادئ الحياد المثمر. لقد حققت الكويت الكثير على صعيد البناء والتنمية بعدما نجحت طوال 62 عاماً في ترسيخ اقتصاد مستدام زاد تنوعه من قدراته التنافسية عالمياً، حتى أصبحت البلاد نموذجاً باهراً للنجاح.. سياسياً واقتصادياً وثقافياً واجتماعياً. وفي اليوم الوطني وذكرى التحرير، تتمنى الإمارات للكويت الخير والعزة والرخاء، ودوام الازدهار والاستقرار والأخوة والمحبة المشتركة بيننا.

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