قطار الاتحاد.. انطلاقة للمستقبل

الأحلام على أرض الإمارات تصبح حقيقة، ومبادرات تستشرف المستقبل، وبرؤى قيادتنا الرشيدة وسواعد أبناء الإمارات، تكتب دولتنا مسيرتها التنموية، وترسم مستقبلها المشرق بطموحات لا حدود لها.

اليوم، تنضم شبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية التي دشنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في المنظومة الحديثة للنقل في الإمارات، وأيضاً إلى قائمة الإنجازات التاريخية التي ترفع إمكانات الوطن، وتعزز تنافسيته، وتُرسِّخ قوة الاتحاد للخمسين عاماً المقبلة، من خلال دعم الاقتصاد الوطني، وتوفيرها 8 مليارات درهم من تكلفة صيانة الطرق، بالإضافة إلى فوائدها السياحية.

قطار الاتحاد، المقام بمواصفات عالمية، محطة مهمة في مسيرة الإمارات التنموية، ويسهم في تعزيز استعدادات دولتنا للمستقبل، لأنه يربط إمارات الدولة السبع بعضها بعضاً من الغويفات إلى الفجيرة، ويشكل جزءاً أساسياً من شبكة التوريد العالمية، كما أنه يدعم أهداف الإمارات للتنمية المستدامة، ويسهم في تحقيق الحياد المناخي.